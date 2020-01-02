Австралійська співачка Кайлі Міноуг отримала пропозицію руки і серця від свого хлопця Пола Соломонсі

51-річна зірка отримала довгождану пропозицію вийти заміж від свого хлопця, повідомляють західні ЗМІ.

Зазначимо, що пара зустрічається вже близько двох років, так що шанувальники артистки вже давно чекають, коли закохані зіграють весілля.

Австралійське видання повідомляє, що Кайлі і Пол таємно заручилися. Чоловік підніс співачці шикарну каблучку від Cartier з великим смарагдом. Звичайно, Кайлі відповіла згодою на пропозицію, так що тепер закохані планують весілля, яка, швидше за все, відбудеться в цьому році. Поки Кайлі і Пол планують вирушити в романтичну подорож.

На фото вони позують разом в сонцезахисних окулярах з широкими щасливими посмішками. При чому, Пол опублікував на своїй сторінці селфи з підписом «Ця дівчина» зі смайликом серце, а Кайлі на своїй – «Цей хлопець» з сердечком і смайликом-парою. Цікаво відзначити, що фото було зроблено на яхті. Ймовірно, що Пол зробив пропозицію тоді ж, коли був зроблений знімок.

Нагадаємо, що в гонитві за молодістю і красою, 51-річна Кайлі Міноуг перейшла кордони. Багато зірок прагнуть як можна довше залишатися молодими і красивими, звертаючись за допомогою пластичних хірургів і «уколів краси».

Схоже, ця тенденція не обійшла стороною і 51-річну співачку Кайлі Міноуг, адже її недавня поява на публіці викликало безліч обговорень в мережі. І причиною всьому — перекошене обличчя, – пишуть ЗМІ.

Так, артистка відвідала виставку королівської академії мистецтв Royal Academy of Arts Summer і в її образі було все бездоганно: розкішний наряд, ідеальна зачіска і макіяж, але вираз обличчя підвело. Весь вечір особа Кайлі було злегка перекошеним і одне око — прикритим. Побачивши фото, шанувальники відразу ж почали засуджувати знаменитість за пристрасть до пластики. Інші ж відзначили, що не бачать у зовнішності зірки нічого дивного і лише похвалили її за зовнішній вигляд.

Нагадаємо, Кайлі Міноуг вийшла в світ після численних пластичних операцій

Як повідомляла Politeka, старі діви: знамениті красуні за 40, які ніколи не були одружені

Також Politeka писала про топі зірок, які в 40 років виглядають на 20: фото