Австралийская певица Кайли Миноуг получила предложение руки и сердца от своего парня Пола Соломонси

51-летняя звезда получила долгожданное предложение выйти замуж от своего парня, сообщают западные СМИ.

Отметим, что пара встречается уже около двух лет, так что поклонники артистки уже давно ждут, когда влюбленные сыграют свадьбу.

Австралийское издание сообщает, что Кайли и Пол тайно заручились. Мужчина поднес певице шикарное кольцо от Cartier с большим изумрудом. Конечно, Кайли ответила согласием на предложение, так что теперь влюбленные планируют свадьбу, которая, скорей всего, состоится в этом году. Пока Кайли и Пол планируют отправиться в романтическое путешествие.

На фото они позируют вместе в солнцезащитных очках с широкими счастливыми улыбками. При чем, Пол опубликовал на своей странице селфи с подписью «Эта девушка» со смайликом сердце, а Кайли на своей – «Этот парень» с сердечком и смайликом-парой. Интересно отметить, что фото было сделано на яхте. Вероятно, что Пол сделал предложение тогда же, когда был сделан снимок.

Напомним, что в погоне за молодостью и красотой, 51-летняя Кайли Миноуг перешла границы. Многие звезды стремятся как можно дольше оставаться молодыми и красивыми, обращаясь за помощью пластических хирургов и «уколам красоты».

Похоже, эта тенденция не обошла стороной и 51-летнюю певицу Кайли Миноуг, ведь ее недавнее появление на публике вызвало множество обсуждений в сети. И причиной всему — перекошенное лицо, – пишут СМИ.

Так, артистка посетила выставку королевской академии художеств Royal Academy of Arts Summer и в ее образе было все безупречно: роскошный наряд, идеальная укладка и макияж, но вот выражение лица подвело. Весь вечер лицо Кайли было слегка перекошенным и один глаз — прикрытым. Увидев фото, поклонники сразу же принялись осуждать знаменитость за пристрастие к пластике. Другие же отметили, что не видят во внешности звезды ничего странного и лишь похвалили ее за внешний вид.

Напомним, Кайли Миноуг вышла в свет после множества пластических операций

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