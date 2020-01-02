Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила похвалитися ідеальними формами в "прозорій" білизні

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Так, Никитюк позує в кофті тілесного кольору, який ідеально підкреслює її форми, і розповідає про те, що їй доводиться "по 2 рази мити голову, особливо під час зйомок".

При цьому прихильники провідної по достоїнству оцінили вбрання свого кумира.

"Вогонь, Леся!", "люблю тебе, Леся. Дуже красива", "ось це красуня!", - пишуть вони.

Також ми писали, що Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку.

В цей раз в розділі Сторі Никитюк показала, як проводить новорічні дні під час відпочинку.

Так, Леся представила серію кадрів і поодинці, і з подругою, з якою розважалася під час прогулянки в незвичайному вигляді. Яскравий макіяж, обтягуючий костюм яскраво-рожевого кольору і надіта поверх тепла дублянка виробляє досить неоднозначне враження.

Зазначимо, оскільки кадри представлені в розділі Сторі, шанувальники прокоментувати пост не змогли.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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