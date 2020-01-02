Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила похвастаться идеальными формами в "прозрачном" белье

Как сообщает Politeka, снимок девушка опубликовала в Instagram.

Так, Никитюк позирует в кофте телесного цвета, который идеально подчеркивает ее формы, и рассказывает о том, что ей приходится "по 2 раза мыть голову, особенно во время съемок".

При этом поклонники ведущей по достоинству оценили наряд своего кумира.

"Огонь, Леся!", "люблю тебя, Леся. Очень красивая", "вот это красотка!", - пишут они.

Также мы писали, что Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе.

В этот раз в разделе Стори Никитюк показала, как проводит новогодние дни во время отдыха.

Так, Леся представила серию кадров и в одиночку, и с подругой, с которой развлекалась во время прогулки в необычном виде. Яркий макияж, обтягивающий костюм ярко-розового цвета и надетая поверх теплая дубленка производит довольно неоднозначное впечатление.

Отметим, поскольку кадры представлены в разделе Стори, поклонники прокомментировать пост не смогли.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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