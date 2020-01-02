Звезда показала, как проводит новогодние дни во время отдыха

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.

В этот раз в разделе Стори Никитюк показала, как проводит новогодние дни во время отдыха.

Так, Леся представила серию кадров и в одиночку, и с подругой, с которой развлекалась во время прогулки в необычном виде. Яркий макияж, обтягивающий костюм ярко-розового цвета и надетая поверх теплая дубленка производит довольно неоднозначное впечатление.

Отметим, поскольку кадры представлены в разделе Стори, поклонники прокомментировать пост не смогли.

До этого Никитюк отправилась на отдых к семье и нарядила елку. Она рассказала, что в этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. После в разделе Стори Леся показала эти самые елочки в двух вариантах – маленькую и большую.

На основной странице в Инстаграм Никитюк также показала парочку новогодних снимков, на которых продемонстрировала, как развлекается со своим домашним любимцем Рафчиком.

Леся с ярким макияжем и прической позировала возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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