Популярна українська співачка Даша Астаф'єва виставила напоказ ідеальні форми у відверому вбранні

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, на одному зі знімків Астаф'єва позує у відвертій сукні без білизни, виставивши напоказ ідеальні форми.

На іншому знімку Астаф'єва позує в сукні з відвертим декольте, яке підкреслює її апетитну груди.

Проте українці не змогли висловитися про форми кумира, оскільки знімки вона поділилася в Сторіс.

Як сообщаось раніше, українська співачка Даша Астаф'єва в сукні з глибоким декольте вразила провокаційним знімком у своєму блозі Instagram.

Співачка звикла кружляти голови шанувальникам. Українська співачка і модель часто знімається в дуже відвертих фотосесіях, захоплюючи своїми спокусливими формами.

При цьому в житті красуня віддає перевагу носити зручний одяг, а також абсолютно не соромлячись показує обличчя без макіяжу. Цього разу на її сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому співачка позувала у екстравагантному образі.

Так, Астаф'єва постала перед шанувальниками у незвичному образі. Дівчина позувала в сукні з глибоким декольте, яке складається з кульок чорного кольору. Образ вона доповнила прикрасами в тон, які складалися з таких же кульок, що і плаття. Волосся Астаф'єва поклала в стилі "Великого Гетсбі" і вибрала вечірній макіяж з акцентом на очах.

Очі зірка підкреслила чорною підводкою і тушшю, а на губи завдала ніжно-рожеву помаду.

На жаль шанувальники не зможуть залишити свої коментарі для Даші Астаф'євої, адже знімком зірка поділилася в своєму Instagram-Stories.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро.

Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди.