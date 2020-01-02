Популярная украинская певица Даша Астафьева выставила напоказ идеальные формы в облегающем наряде

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.

Так, на одном из снимков Астафьева позирует в откровенном платье без белья, выставив напоказ идеальные формы.

На другом снимке Астафьева позирует в платье с откровенным декольте, которое подчеркивает ее аппетитную грудь.

Однако украинцы не смогли высказаться о формах кумира, поскольку снимки она поделилась в Сторис.

Как сообщаось ранее, украинская певица Даша Астафьева в платье с глубоким декольте впечатлила провокационным снимком в своем блоге в Instagram.

Певица привыкла кружить головы поклонникам. Украинская певица и модель часто снимается в очень откровенных фотосессиях, восхищая своими соблазнительными формами.

При этом в жизни красавица предпочитает носить удобную одежду, а также совершенно не стесняясь показывает лицо без макияжа. В этот раз на ее странице в Instagram появилось фото на котором певица позировала в экстравагантном образе.

Так, Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета. Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье. Волосы Астафьева уложила в стиле "Великого Гэтсби" и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах.

Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла нежно-розовую помаду.

К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии для Даши Астафьевой, ведь снимком звезда поделилась в своем Instagram-Stories.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро.

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь.