Меган Маркл і принц Гаррі приголомшили подарунком своєму семимесячному синові Арчі на новорічні свята

Як повідомляє Politeka, про це розповіли британські ЗМІ з посиланням на свої джерела.

Так, на святкування Нового року королівська пара полетіла в Канаду, де зняли розкішний особняк на березі океану. Як виявилося, будинок належить російському олігарху, ім'я якого не поширюється.

Меган і Гаррі найняли спеціального аніматора в костюмі Санта-Клауса, який подарував малюку дитячі книги і пару конструкторів. Однак на цьому не закінчилося. Батьки вирішили здійснити «мрію» всіх дітей і подарували Арчі басейн, наповнений пластиковими м'ячами.

При цьому сам Арчі вже робить свої перші успіхи: він може самостійно сидіти і намагається повзти.

«Йому дуже подобається веселитися і спілкуватися з людьми. Багато дітей соромляться нових людей, але тільки не Арчі: він готовий піти на руки до будь-якого, хто звернеться до нього», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше. герцоги Сассекські опублікували нове зворушливе відео. Відомо, що зараз принц Гаррі та його дружина Меган Маркл з сином знаходяться в Канаді.

На кадрах представлені яскраві моменти життя королівської родини. Варто відзначити, що починається відео з фото, де принц Гаррі, на тлі блакитної води і пагорбів, тримає сина в смішний шапочці: "Боже, який милий!".

Щасливий батько радіє і заглядає в очі улюбленому чаду. Швидше за все, фото було зроблено на канадському острові Ванкувер.

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