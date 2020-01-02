Регіна Тодоренко показала, як займається спортом зі своїм чоловіком Владом Топаловим

Відома українська ведуча після весілля перебралася до свого чоловіка в Росію. Зараз вона ділиться в основному сімейними знімками зі своїм коханим і маленьким сином. Так, на цей раз Тодоренко опублікувала у своєму Instagram спільне фото з Топаловим із спортзалу, передає Politeka.

На фото пара позує в зручному спортивному одязі. Регіна демонструє свою вражаючу розтяжку, закинувши одну ногу на плече чоловікові. При цьому подружжя дивиться один на одного і посміхається.

«@vladtopalovofficial , ти - мій мотиватор. Тільки ти міг після святкування Нового Року потягти мене в зал на тренування. Напевно 2020й буде роком спорту) Може, стану майстром спорту з шпагату», - підписала фото ведуча.

Під знімком тут же набралося безліч коментарів.

«Скоро будете найкращою парою з такими темпами», «Це дуже здорово, коли чоловік особистий мотиватор!», «Регіна - красуня! Розтяжка просто вогонь», «Так! Переможи Волочкову», «Ого! Прямо таки друга Волочкова», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що 29-річна Тодоренко виклала в "сторіз" в Instagram кадри, де вона разом з чоловіком, російським співаком, Владом Топаловим проводять час в компанії тренера. Треба ж щось робити з новорічним навантаженням на організм, - тому пара поспішила в спортзал.

На кадрах ми бачимо прив'язаного резинками до стіни Топалова. Тренер навчає його, як треба стрибати. Швидше за все, артист готується до чогось екстремального і проходить підготовку. Тут же поруч з ним Регіна, яка всіляко підбадьорює чоловіка:

"Мій Коник (сміється) Опа! Красунчик", - говорить вона в кадрі.

Раніше ми також повідомляли, Тодоренко зізналася, що відростила в минулому році "величезну попу".

"У минулому році я схудла на 18 кг і знову поправилася на 5, відростила величезний зад...", - написала дівчина і поділилася знімками, де вона підкорює хвилю на серфі під час відпочинку на Балі.

Шанувальники артистки поспішили запевнити її в тому, що вона володарка прекрасної фігури, і не варто переживати з приводу "зайвих" кілограмів.

Нагадаємо, худа Тодоренко похвалилася жаркими розвагами без Топалова.

Як повідомляла Politeka, Тодоренко після скандалу несподівано згадала про Крим, відео облетіло мережу.

Також Politeka писала, що Тодоренко показала, якою була до весілля з Топаловим.