Пара начала год с тренировки

Регина Тодоренко показала, как занимается спортом со своим мужем Владом Топаловым

Известная украинская ведущая после свадьбы перебралась к своему супругу в Россию. Сейчас она делится в основном семейными снимками со своим возлюбленным и маленьким сыном. Так, на этот раз Тодоренко опубликовала в своем Инстаграм совместное фото с Топаловым из спортзала, передает Politeka.

На фото пара позирует в удобной спортивной одежде. Регина демонстрирует свою впечатляющую растяжку, закинув одну ногу на плечо мужу. При этом супруги смотрят друг на друга и улыбаются.

«@vladtopalovofficial , ты - мой мотиватор. Только ты мог после празднования Нового Года потащить меня в зал на тренировку. Наверное 2020й будет годом спорта) Может, стану мастером спорта по шпагату», - подписала фото ведущая.

Под снимком тут же набралось множество комментариев.

«Скоро будете лучшей парой с такими темпами», «Это очень здорово, когда муж личный мотиватор!», «Регина - красотка! Растяжка просто огонь», «Да! Победи Волочкову», «Ого! Прямо таки вторая Волочкова», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что 29-летняя Тодоренко выложила в "сториз" в Инстаграм кадры, где она вместе с супругом, российским певцом, Владом Топаловым проводят время в компании тренера. Надо же что-то делать с новогодней нагрузкой на организм - поэтому пара поспешила в спортзал.

На кадрах мы видим привязанного резинками к стене Топалова. Тренер обучает его, как надо прыгать. Скорее всего, артист готовится к чему-то экстремальному и проходит подготовку. Тут же рядом с ним Регина, которая всячески подбадривает супруга:

"Кузнечик мой (смеется) Опа! Красавчик", - говорит она в кадре.

Ранее мы также сообщали, Тодоренко призналась, что отрастила в прошлом году "огромную попу".

"В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад...", - написала девушка и поделилась снимками, где она покоряет волну на серфе во время отдыха на Бали.

Поклонники артистки поспешили уверить ее в том, что она обладательница прекрасной фигуры, и не стоит переживать по поводу "лишних" килограммов.

Напомним, худая Тодоренко похвасталась жаркими развлечениями без Топалова.

Как сообщала Politeka, Тодоренко после скандала неожиданно вспомнила о Крыме, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Тодоренко показала, какой была до свадьбы с Топаловым.