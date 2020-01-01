Регина Тодоренко обратилась к пользователям сети с призывом к миру

Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным поздравлением с Новым годом

Как передает Politeka.net, заявление она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Певица призвала всех к миру, затронув при этом тему аннексированного Крыма.

"Поклон всем, кто бережет нашу планету и хранит мир. Я, "мамасита" в декрете, вкатываю на серфборде в Новый год! И пусть он будет ярким и насыщенным самыми добрыми впечатлениями и событиями", – написала она и уточнила, что это "божественное видео" – дело рук прекрасного оператора Даниила, который родом из Крыма, но уже несколько лет живет на Бали.

"Он с опаской смотрел на меня, когда я спросила "откуда ты родом", думал, что я откажусь сниматься, начну задавать вопросы, от которых очень болит", – призналась телеведущая.

Именно поэтому она обратилась с призывом уважать друг друга и дружить, чтобы на земле воцарился мир.

"Друзья мои, мы – жители одной планеты, неужели у нас так много времени на информационные войны, от которых страдают невинные люди, и так мало любви в сердце, чтобы остановить это. Пусть наконец-то наступит мир на нашем земном шарике, и каждая семья обретет гармонию и любовь!" – заключила она.

Ранее Регина Тодоренко расплакалась в интервью Ксении Собчак из-за темы российско-украинский отношений.

После свадьбы с российским певцом Владом Топаловым она переехала к нему на родину, призналась, что тяжело переживает ситуацию в Украине.

Она рассказала, что в ее доме эта тема стала настоящим табу. По словам ведущей, она предпочитает не высказываться о ней, «чтобы не разводить скандал».

Тодоренко призналась, что взгляды ее украинских родственников на происходящее отличаются от мнения ее новой семьи. Рассуждая на эту тему ведущая неожиданно разрыдалась, выбив из колеи свою коллегу Ксению Собчак.

Напомним, Тодоренко не сдержалась и схватила Топалова за самое сокровенное

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