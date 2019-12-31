В сети появились архивные кадры Тодоренко ещё до свадьбы с Топаловым

Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным кадром из отдыха

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Так, днем ранее Регина рассказала о своем новом путешествии и отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике, позируя вместе со своим ребенком Майклом. Сама звезда вышла только из воды - мокрые волосы артистки завязаны в косичку, а сама она улыбается ребенку.

На фан-аккаунте поклонники также постоянно демонстрируют фото с отдыха артистки. Однако, в этот раз в Инстаграме появились кадры звезды, сделанные еще до свадьбы с Владом Топаловым и рождения ребенка. Регина позировала с бывшей коллегой по проекту "Орел и Решка", удивляя своим худым и стройным телом.

«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь????????? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой.

Как впихнуть😆 в такую жизнь ребёнка ??? Кааак? Я очень боялась , что перестану быть активной , что динамика моих передвижений моментально снизится, что придется жертвовать любимой работой , которая приносит доход, боялась, что придётся надолго оставлять малыша на бабушек, Нянь и тд, НО!!!!!!!!

Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; побывали уже в 7ми странах (о путешествиях с малышом расскажу чуть позже более подробно) , успели «потягать тигра за хвост» на сафари, поймать волну с мамой на Бали, съесть итальянскую пасту на озере Гарда, первый раз увидели Чёрное море 🌊 , Персидский залив и поплавали в Индийском океане... и ещё много всегоооооо.

Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – сделала вывод Регина.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.