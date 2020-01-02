Екс-солістка «Срібло» Ольга Серябкіна продемонструвала пишні форми в прозорому вбранні

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Intagram.

«2 Jan...2020 особисто я максимально відпочиваю і нічого не хочу робити)). Їм, сплю, дивлюсь фільми. Розповідайте якою була святкова ніч? Були треш-моменти? Чи все пройшло гладко?», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Серябкіна позує в білій прозорій сукні, виставивши напоказ ідеальні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ти красива і у тебе гарний голос», «ох, яка гарна жо…», «вогонь Оля!», «чудова і сексуальна», «гарний попєц!», «боже, яка ідеальна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Ольга Серябкіна продемонструвала пишні форми.

Так на нових опублікованих фото зірка красується вся в білому - піжамний білизняний комплект вигідно підкреслив фігуру артистки. На фото співачка красується в мереживній бра, видно

її пружна, і судячи з побаченого - натуральна груди і частково - підтягнутий живіт.

Артистка на фото сміється і морщить при цьому ніс.

На іншому опублікованому фан-клубом артистки фото, Molly красується в темній майці, при цьому "виблискуючи" своєї об'ємної груддю. Але, на противагу фото в білому, тут Серябкіна на знімку загадково-засмучена.

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На нових студійних опублікованих фото артистка несподівано скромно свої пишні принади прикрила - знімки вийшли дуже естетичними, "з родзинкою і загадкою".

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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