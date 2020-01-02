Учасниця ВІА Гра показала сміливе фото

Співачка Ольга Меганська показала себе у чорному білизняному варіанті сукні у блискітках. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram «чорненької» з ВІА Гри.

Дівчина вирішила зробити типове селфі біля дзеркала – на ній чорне вбрання, розріз якого дозволяє побачити підкачані ніжки співачки, а декольте - пружні груди. Артистка, схоже, що зробила знімок в гримерці, її волосся укладене, на обличчі яскравий вечірній макіяж.

Більш того, деякі шанувальники припустили, що артистка сфотографувалася без білизни - розріз її сукні "видав" все з тельбухами.

Фани також пишуть молодій красуні - зірці сцени про те, що вона дуже приваблива жінка, "природна красуня", і просто "прекрасна".

Раніше повідомлялося про те, що на новому знімку екс-ВІА Гра Міша Романова з'явилася в вечірній сукні.

Дівчина стала «Лютим»-обкладинкою відомого календаря від чоловічого глянцю на майбутній рік. На авторському фотознімку пишногруда красуня майстерно вигнулася, сидячи на ретро-авто. Волосся Міші поклали класичною хвилею – зачіска дуже личить розкішній блондинці, знаменитість також приміряла на себе блискучу в усіх сенсах цього слова сукню – особливої пікантності наряду надала зона декольте.

На струнких ніжках знаменитості красуються туфлі на шпильці в колір вбрання, дівчина впевнено дивиться в камеру, на її нігтиках видно також яскраво червоний лак:

«…Хто з вас народився в лютому, зізнавайтеся?😏», - спитала зоряна красуня у своїх шанувальників в мережі. Чи варто говорити, що безліч відповідей, в основному, «оспівували» красу артистки.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

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