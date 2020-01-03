Російська співачка Алла Пугачова в минулому році відзначила ювілей, дала великі концерти і випустила фільм

Картина "Той самий концерт" була зроблена на основі її ювілейних виступів.

Варто відзначити, що на підготовку концерту в Кремлі держкорпорація виділила 40 мільйонів рублів. Люди обурилися, адже не розуміли сенсу витрачати державні кошти на спонсорування знаменитості, пише Дні.ру. Також публіку бентежила висока вартість квитків.

Повертаючись до фільму - його вже прокотили по кінотеатрах країни, але без особливого успіху.

Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Держдумі Вадим Манукян побував на показі. За його словами, він не зрозумів, за що заплатили глядачі: "Може за можливість побачити Примадонну на червоному стільці?".

Також експерт зазначив, що концерт "не тягне" на ювілейний. Хоча і підтанцьовка відмінна.

Тільки от Пугачова могла б бути більш "дорогою" по декораціям, наприклад. Зокрема, взяти приклад з Філіпа Кірковрова, який влаштовує хороші шоу.

"Загалом, я б сказав, що концерт вийшов на трієчку", – висловився Вадим Манукян.

Нагадаємо, в мережі активно обговорюють появу Алли Пугачової у "Блакитному вогнику" на Першому каналі.

Вадим Манукян повідомив, що примадонна з'явилася на екранах прямо перед виступом президента Володимира Путіна - у найвигідніший час. Однак тим самим вона і "зганьбилася".

Адже виступ артистки відрізнявся від загальної концепції програми - був показаний шматок з концерту Пугачової "Той самий концерт".

Манукян сказав, що виглядало це неорганічно і вклейка відчувалася не єдиною режисерською задумкою.

Раніше ми писали, що російський пародист Олександр Пєсков згадав, як почалася його кар'єра.

За словами артиста, він в гостях у актора Володимира Нікольського зобразив Аллу Пугачову. Нікольський був настільки вражений, що сказав Олександру - з пародії може вийти відмінний номер. Так і вийшло.

В 1995 році в Ялті Пєсков зробив пародію на Пугачову.

Після виступу артист знаходився в гримерці. В цей час прийшла Пугачова з величезним букетом і промовила: " Пєсков, це тобі!".

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.