Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще і виглядом у новому іміджі

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка вирішила показати себе в жаркому вигляді під час відпочинку в ліжку.

На новому кадрі зірка похвалилася ідеальним образом – на обличчі мінімум макіяжу, а волосся просто зібране в пучок, без будь-яких укладок. При цьому одягнена Віра в звичайний білосніжний халат.

На представлених в розділі Сторі кадрах співачка мило позувала на камеру, демонструючи тим самим свій відпочинок після робочого дня.

Раніше під знімком в Instagram вона розповіла про підсумки року: «Очманілий і продуктивний рік був у мене! 💛 По всіх фронтах !) підсумки лінь писати так і я просто насолоджуюся його результатами ! Нехай 2020й буде ще краще! Ось що я бажаю собі разом з міцним здоров'ям!) Чого ви собі бажаєте найбільше?».

Шанувальники Віри не залишилися байдужі, а деякі навіть не оцінили природний вигляд Брежнєвої:

"Бажаю щастя вашій родині і нових починань! Частіше приїжджайте з концертами в Тбілісі! ❤️🌹», «А чет як з бодуна.. Бухаешь?», «А я бажаю собі зустріти ще більше людей "мотиваторів"», «Прочитала: "обідній і продуктовий був рік..."))))))) суєта".

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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