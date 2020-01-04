Красуня-дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, опублікувала новий пост в Instagram
Дівчина часто ділиться фотографіями на своїй сторінці в соцмережі, пише Рoliteka.net. Так, на новому знімку Алла похвалилася ідеальною зовнішністю у світлій сорочці, пугавицы якої розстебнула. Під одягом виднілася, по всій видимості, майка з глибоким декольте. Перед такою дівчиною неможливо встояти.
Красуня демонструвала в камеру свої нові стильні прикраси. Блискучі акссеуары можна помітити на зап'ясті, пальцях і шиї.
При цьому дочка Добкіна посміхається, і грайливо дивлчись в камеру.
Віторган спритно принизив Собчак, таке не прощають: непристойне фото підірвало мережу
Популярна співачка померла відразу після Нового року: рідні приголомшили деталями
Ротару оскандалилася після промови Путіна, обуренню немає меж: "Це була умова..."
Пугачова зганьбилася перед Путіним, суперечки не вщухають: "Як і 40 років тому..."
За 11 годин пост зібрав понад 1500 лайків і трохи коментарів.
"Лисиця-Аліса 🧨🖤", "Дуже елегантно!", "Яке гарне колечко❤️", "Красиве!!! Добре виглядає.👍👍👍", "Красуня🔝🖤", "Ух ти хто такий сюрприз зробив? 😨", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, солістка групи "Неангели", Слава Камінська, опублікувала фото разом з дочкою Добкіна.
На знімку Слава позує в компанії двох дівчат, однією з яких виявилася дочка колишнього депутата Михайла Добкіна, Алла.
"Новий рік 1 січня свято ? 😂 відзначаєте?", - написала Слава.
Алла зробила губи "качечкою", а Слава пристрасно подивилася в камеру. При цьому на всіх було мінімум макіяжу. Дівчата фотографувалися на тлі, по всій видимості, білої штори.
Раніше повідомлялося, що Алла Добкіна з'явилася в чорній коротенькій сукні з незвичайними лямками, розпущеним, злегка розпатланим волоссям, помітним макіяжем і... босоніж.
Алла сидить на столі, витягнувши вперед стрункі ніжки. На одному зі знімків вона вигнулась у спокусливій позі, закинувши голову назад.
Дівчина привітала шанувальників з новим 2020-м роком.
Раніше ми писали, що дочка скандального політика Михайла Добкіна показала пишні форми в маленькому топі.
На знімку Алла позувала з приспущеною кофтою і у відвертій білизні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«2019 був хороший. А 2020 буде ще світліше і краще! Впевнена», - йдеться у підписі.
Нагадаємо, ледь одягнена Алла Добкіна змусила скандального тата переживати: несподіване фото
Як повідомляла Politeka, пишногруда дочка Добкіна показала свого маленького серцеїда, особисті фото: «одна особа»
Також Politeka писала, що гаряча Добкіна посвітила пишними грудьми: "Хочеться уваги...", пікантні кадри