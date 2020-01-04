Родичка політика показала всю свою красу

Красуня-дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, опублікувала новий пост в Instagram

Дівчина часто ділиться фотографіями на своїй сторінці в соцмережі, пише Рoliteka.net. Так, на новому знімку Алла похвалилася ідеальною зовнішністю у світлій сорочці, пугавицы якої розстебнула. Під одягом виднілася, по всій видимості, майка з глибоким декольте. Перед такою дівчиною неможливо встояти.

Красуня демонструвала в камеру свої нові стильні прикраси. Блискучі акссеуары можна помітити на зап'ясті, пальцях і шиї.

При цьому дочка Добкіна посміхається, і грайливо дивлчись в камеру.

За 11 годин пост зібрав понад 1500 лайків і трохи коментарів.

"Лисиця-Аліса 🧨🖤", "Дуже елегантно!", "Яке гарне колечко❤️", "Красиве!!! Добре виглядає.👍👍👍", "Красуня🔝🖤", "Ух ти хто такий сюрприз зробив? 😨", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, солістка групи "Неангели", Слава Камінська, опублікувала фото разом з дочкою Добкіна.

На знімку Слава позує в компанії двох дівчат, однією з яких виявилася дочка колишнього депутата Михайла Добкіна, Алла.

"Новий рік 1 січня свято ? 😂 відзначаєте?", - написала Слава.

Алла зробила губи "качечкою", а Слава пристрасно подивилася в камеру. При цьому на всіх було мінімум макіяжу. Дівчата фотографувалися на тлі, по всій видимості, білої штори.

Раніше повідомлялося, що Алла Добкіна з'явилася в чорній коротенькій сукні з незвичайними лямками, розпущеним, злегка розпатланим волоссям, помітним макіяжем і... босоніж.

Алла сидить на столі, витягнувши вперед стрункі ніжки. На одному зі знімків вона вигнулась у спокусливій позі, закинувши голову назад.

Дівчина привітала шанувальників з новим 2020-м роком.

Раніше ми писали, що дочка скандального політика Михайла Добкіна показала пишні форми в маленькому топі.

На знімку Алла позувала з приспущеною кофтою і у відвертій білизні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«2019 був хороший. А 2020 буде ще світліше і краще! Впевнена», - йдеться у підписі.

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