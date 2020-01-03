Кароль опублікувала загадкове для фанатів фото, на якому позувала з двома чоловіками

Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

Так, цього разу Кароль опублікувала загадкове для фанатів фото, на якому позувала з учасниками кліпу "Вабити-Бавити". Нагадаємо, що пісню, текст якої написала реп-виконавиця Alyona Alyona, артистка представила кілька місяців тому.

У ролику співачка приваблює чоловіків. За сюжетом кліпу два домработника, роль яких дісталася талановитим танцюристам Josh Killacky і Tim Milgram, домагаються уваги своєї сексуальної господині Тіни.

В цей раз в розділі Сторі Instagram зірка вирішила оригінально нагадати про свою роботу разом з танцюристами, позуючи в однакових вбраннях. Зірка постала перед шанувальниками у червоній сукні з пікантним розрізом, а чоловіки такого ж кольору костюмах.

При цьому в підписі Тіна зробила акцент на назві пісні.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.

На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – було сказано раніше на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам.

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