Російська телеведуча Ольга Бузова нещодавно здивувала своєю зовнішністю

Зірка вирішила показати свою зовнішність без макіяжу, фотошопу і зачіски, пише Рoliteka.net. Нещодавно вона записала відео, присвячене її великій кількості підписників в Instagram.

Зараз на артистку підписані 18 мільйонів осіб, про що вона радісно повідомила в публікації. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Дякую що ви зі мною, мої хороші🙏🏻 Спасибі @dava_m за найкраще відео з 18 млн 🤪 .

Давайте ще 20??? 😌 далі - більше 🚀 Ваша Оля 👸🏻", - написала артистка, поставши в несподіваному вигляді.

Фанати помітили, що у зірки є набряки під очима, а також у неї неохайна зачіска і навіть видні залисини.

Проте Бузова не звертає уваги на критику і більш того не соромиться перед своїм новим бойфрендом - Давидом Манукяном.

"Які вони щасливі удвох😍 Ви прекрасні!💕", "Які ж ви щасливі 😍😍😍", "Що ми тут робимо?)😹😹🙈", "Який жах🔥 не встигаю стежити😂", "Це що таке було щас", "Він такий страшний 😔😔😔😔😔😔", "Які ж вони тупі", "Це залисина?", "та вже, залисини страшні, хоч би не викладала... 😲", "Без своїх перукарів волосся як клоччя стає", "Ви що, посліпли? Яка нафіг у нього любов? Так він конкретно над нею сміється і виставляє це на всю країну. Люблячий чоловік так не зробить. А як він її принизив в сторіс про кращу співачку🤯🤯🤯", "ще і залисини її викладає, пипец... Як можна таке викласти??? Так кидається в очі!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольгу Бузову засудили за борги по комуналці, через те, що судові пристави почали її розшукувати.

Співачка заборгувала за свою квартиру в Санкт-Петербурзі керуючої компанії з назвою "Космосервис".

Також відомо, що телеведуча всіляко ігнорувала звернення керуючої компанії, тому справу передали в суд.

Раніше повідомлялося, що Ольга Бузова показала себе і свою танцювальну пластику в провокаційній сукні. Родзинкою вбрання стало відверте декольте.

Ольга багато працює на зйомках, але встигає приділити увагу своєму гарному і сексуальному вбранню.

Нагадаємо, Бузова, засвітивши форми, влаштувала спекотні танці: "Тут груди потрібна!"

А ще Politeka писала, що Бузова, засвітивши форми, влаштувала спекотні танці

Таке Politeka повідомляла, що Бузова в одних трусах влаштувала переполох в Росії.