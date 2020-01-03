37-річна українська співачка Анна Седокова порадувала шанувальників пікантним знімком і розповіла про свої плани на 2020-й рік
Як передає Politeka.net, красуня виклала у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому облягла пишні принади в "тісний" одяг. На Ані гольф чорного кольору, піджак, вузькі штани, чобітки з блискітками і стильна косинка, яку вона використала замість пояса. Співачка сидить на задньому сидінні машини і цілеспрямовано дивиться впред. Вона підняла одну ногу на сидіння. Її зухвалий погляд, яскравий макіяж і блискуча укладка доповнили розкішний образ.
Аня зізналася, що їй ніколи відпочивати - багато роботи і планів на цей рік. Зокрема, вона має намір найближчим часом дати сольні концерти у трьох великих містах, відкрити новий офіс її марки одягу, а також повернутися на телебачення - дівчина стане ведучою передачі для дорослих - про се*с.
"Я не їду відпочивати і неймовірно кайфую від того, що працюю з першого дня січня. У мене дуже великі цілі на цей рік...
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У березні ми плануємо мій перший великий сольний концерт у Москві, Пітері та Києві ❤️
Пора дістати свій диплом ведучої з полиці і повернутися на телебачення. Я сумую за цією частиною свого життя і вже обрала канал, на якому хочу працювати!
У січні я починаю зйомки свого інтернет-шоу про стосунки, се*с і... І се*с 😂 Адже все про нього, родненького.
Трохи не забула) Планую, нарешті, мати ноги мрії, втратити 5 кг і отримати ще одну освіту. Соціологія. Та 1С бухгалтерії. І психологію. І продовжувати іспанську", - написала вона в соцмережі.
Коментуючі засипали артистку компліментами:
"Я закохався в таку милу дівчину."
"Не жінка, а просто мрія))"
"Красуня, вперед і тільки вперед,все у тебе вийде, адже ти така класна, милуюся тобою 🌲"
"Шикарна😘🔥 Анюта, ти просто приголомшлива, спасибі, що ти є..!) 🙏"
Раніше ми повідомляли, Седокова здивувала мережу, коли виклала знімки без фотошопу. Вона з'явилася в новому іміджі на кадрах в "сторіз". На ній чорний обтягуючий комбінезон, берет такого ж кольору і шкіряні чоботи на середньому каблуці. Свій "лук" артистка доповнила пухнастою білою шубою.
Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.
Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином