Так президентів ще не порівнювали

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров розповів, у чому головна різниця між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним

Про це музикант розповів в інтерв'ю виданню Forbes.

За його словами, він вважає Володимира Зеленського та Володимира Путіна професійними політиками, які мають високі рейтинги довіри серед населення.

Говорячи про Зеленського, лідер "Ленінграду" Сергій Шнуров нагадав, що йому вдалося прийти у велику політику за допомогою серіалу.

"Зеленський — абсолютно професійний політик. Він на ґрунті серіалу "Слуга народу" підготувався, став професійним політиком, потім вийшов у реальну політику. А що таке політика? Ось чому Путін відрізняється від Зеленського? І того, і іншого показують по телевізору", - стверджує музикант.

Підсумовуючи, Сергій Шнуров також зауважив, що обом президентам вдалося вибудувати вдало свою політичну кар'єру.

Раніше відомий російський музикант Сергій Шнуров розповів, як виховував своїх дітей. Зазначимо, що у соліста групи «Ленінград» двоє дітей – 25-річна дочка Серафима і 18-річний Аполлон.

За словами Шнурова, він підтримує спадкоємців у фінансовому плані, але в самому вихованні активної участі не приймає. З-за цього він почав спілкування зі своєю дочкою лише коли їй виповнилося 18 років.

Зараз, незважаючи на всі конфлікти і сварки, знаменитість підтримує спілкування до своїми дітьми і з задоволенням проводить з ними час.

Шнуров розповів, що разом із спадкоємцями любить відвідувати музеї. За словами артиста, більшого спілкування їм не потрібно.

Також ми розповідали про розлучення Сергія Шнурова з Матільдою. Зіркова пара прожила разом 11 років, з яких вісім років у шлюбі.

«З великим жалем, але любов'ю і вдячністю один до одного, запобігаючи всілякі домисли і чутки, ми з Матільдою повідомляємо про те, що прийняли рішення розлучитися. Прохання до всіх ЗМІ не порушувати наш особистий простір. Спасибі», — написав Шнуров.

Нагадаємо, Сергій Шнуров висміяв церковні чвари в Мінську.

Як повідомляла Politeka, названі п'ять здорових звичок Сергія Шнурова: екзотичні фрукти і пробіжки з котом.

Також Politeka писала, що Шнуров вперше вийшов у світ з обраницею, яка годиться йому в дочки.