Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Цього разу зірка вразила природним виглядом. Так, Настя представила ранкове фото, позуючи на вулиці в спортивному костюмі. Схоже, зірка поспішала на тренування разом зі своїм чоловіком, який не пропускає при будь-яких обставин і прагне завжди підтримувати своє тіло в новій формі. Разом з чоловіком вона скинула кілька десятків кілограм!

Зазначимо, що і зараз Настя активно худне і навіть випустила лінію спортивного одягу від свого імені. До речі, один з образів Каменських продемонструвала під час своїх занять. Дівчина позувала у милому вигляді без макіяжу під час того, як поспішала до Потапа.

Раніше Настя показала свій ефектний святковий образ, а заодно поділилася в Instagram планами на наступний рік. На фото зірка позує в оксамитовому міні-топі темно-синього кольору з пікантним декольте і одним оголеним плечем.

Сережки-висульки, красива зачіска і яскравий макіяж доповнюють елегантний цибулю артистки. Головною родзинкою образу ж стали брюки із завищеною талією.

«Я загадала, що мій 2020 буде казковим, добрим, феєричним, наповнений новими цікавими викликами👋👌 А ви яким загадали ваш 2020?💋🎄#newyear #plansfor2020 #nk #happyholidays», – написала Настя під постом.

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