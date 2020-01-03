В этот раз звезда поразила естественным видом

Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда поразила естественным видом. Так, Настя представила утреннее фото, позируя на улице в спортивном костюме. Похоже, звезда спешила на тренировку вместе со своим супругом, которую не пропускает при любых обстоятельствах и старается всегда поддерживать свое тело в новой форме. Вместе с мужем она скинула несколько десятков килограмм!

Отметим, что и сейчас Настя активно худеет и даже выпустила линию спортивной одежды от своего имени. К слову, один из образов Каменских продемонстрировала во время своих занятий. Девушка позировала в милом виде без макияжа во время того, как спешила к Потапу.

Ранее Настя показала свой эффектный праздничный образ, а заодно поделилась в Instagram планами на наступивший год. На фото звезда позирует в бархатном мини-топе темно-синего цвета с пикантным декольте и одним оголенным плечом.

Сережки-висюльки, красивая укладка и яркий макияж дополняют элегантный лук артистки. Главной изюминкой образа же стали брюки с завышенной талией.

«Я загадала, что мой 2020 будет сказочным, добрым, фееричным, наполнен новыми интересными вызовами👋👌 А вы каким загадали ваш 2020?💋🎄#newyear #plansfor2020 #nk #happyholidays», – написала Настя под постом.

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