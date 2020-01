View this post on Instagram

Я тучи разведу ногами, дотянусь до неба, и, возможно, в Москве пойдёт снег😂😂😂🌴 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море