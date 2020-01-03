Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, а також улюбленим образом - задерла ногу до неба, вихваляючись шпагатом.

«Я хмари розведу ногами, дотянусь до неба, і, можливо, в Москві піде сніг😂😂😂🌴 #анастасияволочкова #волочкова», – підписала невелике відео Волочкова.

Як і очікувалося, користувачі мережі не залишилися осторонь:

«Як красиво, Анастасія. Шикарне плаття на шикарній дівчині😍», «Дивись ,а то полетиш», «Дуже гарно вийшло і справді...дивитися естетично!», «І хлинув дощ!!!!!», «І сніг пішов Настя💕☀️👏👏👏Спасибі», «Ну хоч щось гарне🔥», «Дивись не обіс**ись», «Невже, плаття норм 👏», «Дуже красиво 😊»стару *** проветриваешь», «Як красиво 🔥», «Шикарне плаття в поєднанні шпагату! ❤️🤗».

Раніше Волочкова опублікувала відео, зроблене на кухні в її особняку. В кадрі Настя в комбінезоні з зображенням тигра, а його короткі шорти ледь прикривають п'яту точку.

Балерина розповідає, що вона нібито зібралася готувати плов для «коханої людини» і показує величезну миску з порізаної морквиною. Пізніше вона зізнається, що «де я, а де плов» і заявляє, що буде їсти салат, а потім навіщось показує холодильник з масками для особи, що ділить навпіл з Лолою, своєю хатньою робітницею.

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