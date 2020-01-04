Колишня солістка російської групи "Серебро", Ольга Серябкіна (MOLLY), часто демонстроє своє гарне тіло

Шанувальники не можуть відірватися від фігури зірки і створили фан-сторінку, де публікують відповідні знімки Серябкіної, пише Рoliteka.net.

Так, на фото Оля застигла в пікантній позі, стоячи на четвереньках. На ній - топ зі стразами, який оголив її тонку талію і така ж спідничка з блискучими колготками.

Оля сперлася о телевізор і млосно дивиться в об'єктив. Її макіяж зроблено з акцентом на очі з красивими тінями.

"Думка ця була зазубрена стріла в моїх грудях: вона рвала мене, коли я намагалася її витягти, вбивала, коли спогади заганяли її глибше", - написано в пості.

Майже за півгодини публікація з фото артистки зібрав близько 700 лайків і трохи коментарів.

"Це осколки любові...", "Супер ляшки попа і груди 😍😍😍", "Ух, красуня!", "Не сумуй це пройде. Вір в хороше🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Шикарна", "Красуня 🔥🔥🔥🌹🌹🌹", "Ух, яка!", - написали користувачі мережі.



Нагадаємо, Ольга Серябкіна , похвалилася струнким тілом в своєму Instagram.

На знімку артистка з'явилася в короткому топі і сірій куртці.

Оля продемонструвала ідеальні вигини. Артистка закинула руку на голову і прочинила губи. Завершував гарячий образ томний погляд.

У своєму пості Серябкіна розповіла, що створила емодзі-стікери, які, на її думку, будуть актуальними.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна продемонструвала пишні форми в прозорому вбранні.

Артистка з'явилася в білій прозорій сукні, виставивши напоказ ідеальні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«2 Jan...2020 особисто я максимально відпочиваю і нічого не хочу робити)). Їм, сплю, дивлюсь фільми. Розповідайте якою була святкова ніч? Були треш-моменти? Чи все пройшло гладко?», - йдеться у підписі.

Нагадаємо також, що Серябкіна продемонструвала пишні форми.

На фото зірка красувалася в білому піжамному білизняному комплекті, що вигідно підкреслив фігуру артистки.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Срібло» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.