Надія Матвєєва вразила красою у незручній позі на пляжі

51-річна Надія Матвєєва, екс-ведуча програми «Все буде добре» і учасниця шоу «Танці з зірками» продемонструвала підтягнуту фігуру на пляжі в затоці Ялонг, Санья (Китай). Відео, на якому телеведуча стрибає, робить місток і задирає труси купальника, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У підписі до відео Матвєєва пояснила, чому задирала свої бікіні на камеру: «Повні труси піску 😂😁😄🤣».

Також вона запитала у шанувальників в мережі, яка витівка їм більше припала до смаку:

«Що вам більше сподобалося: місток, переворот або стрибок?😂😁😄🤣».

Зазначимо, що у 51-річної Матвєєвої в моменті, коли вона котиться по пляжу в море, можна помітити целюліт на ногах. Проте це анітрохи не сковує Матвєєва, навпаки, вона своїм виглядом і поведінкою показує, як можна бути насолоджуватися собою і своїм тілом на пляжі.

У коментарях користувачі відзначили, що їм сподобалося, а також додали, що вона шикарно виглядає.

«Фігура звичайно відпад. ! Ви розумниця велика, Надія 👏👏👏», «Надя, Ви приклад того, як можна виглядати шикарно», «Ви як краб😜😜», «Міст! Майже як Патона», «Клас», «позитивна крута розумник», «Мені здається, хтось закохався!😍🔥❤️», «Зате натуральний загар😍🙌💖 хочеться вже літо🎉», «Радість буття», «Прикольно все,Ви класнючая 😙😍😆», «Міст і переворот. Молодець!», «Надя, це ви?😨😨 Нічого собі красуня», – написали в мережі.

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