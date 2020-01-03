Альбіна Джанабаєва оскандалилася неакуратним зовнішнім виглядом на публіці

Зараз співачка разом з чоловіком Валерієм Меладзе відпочиває у Фінляндії. Однак і там пара перебуває під прицілом камер, повідомляє Politeka.net.

Співачка вирішила відпочити у відпустці не тільки від роботи, але і від щоденного нанесення макіяжу. Так, на знімку, який зробили папараці, 40-річна Альбіна Джанабаєва виглядає по-домашньому. Вона вибрала для прогулянки светр блакитного відтінку, зробила гульку. Співачка полінувалася навіть підфарбувати вії або губи для виходу в світ.

Багато користувачів мережі, після зливу фото в інтернет взялися критикувати артистку за недбалий зовнішній вигляд. При цьому, вихваляючи Меладзе.

«Меладзе – красень, а ось Альбіна не дуже, хоча і подрихтовала нещодавно личко», «погано виглядає», «Що-то вона розслабилася», «Вона на себе не схожа, я взагалі думала це Стоцька🤷‍♀️», «мені так не старий ніс подобався, люблю трохи неправильні носи)))сподіваюся, Ветлицька не відпиляє)», «Краще б були брилі прибрала😉», «Альбіна, ти це ...?!», «да ладно , це не може бути вона😱.Звичайна колгоспниця в роках», «так вона і з макіяжем ніяка ,і завжди такою і була», «Валерик 🔥, а поруч моль, що вилетіла з шафи 🙄😵😂», – пишуть в мережі.

Також знайшлися й ті, хто підтримав Альбіну, зазначивши, що і без макіяжу вона свіжа і гарна собою.

«Звичайно Валерка то позує, а Альбинку втіхушку сфоткали», «Дівчата, ну всі ми після нг трохи Альбіна)», «Так все виглядають без косметики і з дулею на голові», «Вона без косметики відмінно виглядає. Мила і молодше своїх років.», «Правильний макіяж творить чудеса, все - таки», «Про, немає!😱 Альбіна звичайна жінка, чи що? Якої теж не йдуть ракурси, пучок і відсутність косметики, фільр?? Вона що, #неведьма?? Я просто вшокИ», – відзначили в instagram.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

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