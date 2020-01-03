Альбина Джанабаева оскандалилась неаккуратным внешним видом на публике
Сейчас певица вместе с мужем Валерием Меладзе отдыхает в Финляндии. Однако и там пара находится под прицелом камер, сообщает Politeka.net.
Певица решила отдохнуть в отпуске не только от работы, но и от нанесения ежедневного макияжа. Так, на снимке, который сделали папарации, 40-летняя Альбина Джанабаева выглядит по-домашнему. Она выбрала для прогулки свитер голубого оттенка, сделала гульку. Певица поленилась даже подкрасить ресницы или губы для выхода в свет.
Многие пользователи сети, после слива фото в интернет принялись критиковать артистку за небрежный внешний вид. При этом, восхваляя Меладзе.
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«Меладзе – красавец, а вот Альбина не очень, хотя и подрихтовала недавно личико», «плохо виглядит», «Что-то расслабилась она», «Она на себя не похожа, я вообще думала это Стоцкая🤷♀️», «мне так не старый нос нравился, люблю немного неправильные носы)))надеюсь, Ветлицкая не отпилит)», «Лучше бы были брыли убрала😉», «Альбина, ты ли это ...?!», «да ладно , это не может быть она😱.Обычная колхозница в годах», «так она и с макияжем никакая ,и всегда такой и была», «Валерик 🔥, а рядом моль, вылетевшая из шкафа 🙄😵😂», – пишут в сети.
Также нашлись и те, кто поддержал Альбину, отметив, что и без макияжа она свежа и хороша собой.
«Конечно Валерка то позирует, а Альбинку втихушку сфоткали», «Девочки, ну все мы после нг немного Альбина)», «Так все выглядят без косметики и с дулей на голове», «Она без косметики отлично выглядит. Милая и моложе своих лет.», «Правильный макияж творит чудеса, все- таки», «О, нет!😱 Альбина обычная женщина, что ли? Которой тоже не идут ракурсы, пучок и отсутствие косметики, фильров?? Она что, #неведьма?? Я просто вшокИ», – отметили в инстаграм.
Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.
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