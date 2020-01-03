Зазвичай, любителька показати себе при мінімумі одягу, а ото й зовсім без нього – Анна Сэєдокова – здивувала фанів «скромністю»

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.

Ганна Седокова, очевидно, вирушила на гірськолижний курорт – цього разу, зазвичай, «гаряче» любляча показатися без одягу і посвітити своїми принадами у відвертих вбраннях співачка – постала перед публікою, загорнувшись з ніг до голови.

Піднімаючись на підйомнику на спуск або повертаючись з нього – артистка, в добавок, до своєї сьогоднішньої «скромної» публікації ще й про книги заговорила:

«Які https://instagram.com/explore/tags/книги/ читають успішні і знамениті жінки? Зберігайте собі Я здаюся. Це найкорисніший список з усіх, що я коли-небудь робила для вас, краще ж не буде…», - тривало підписала виконавиця своє фото.

Шанувальники не втомлюються дивуватися бадьорості і прагненні до популярності і без того відомої виконавиці – екс-учасниці "ВІА Гра":

«Ви просто молодчинка!»

«Дуже окуляри класні»

«Як погодка?»

«Супер, дякую за список»

«Красуня»

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова зі своїм коханим розповіли про поповнення в сім'ї.

За словами артистки і спортсмена, вони готові до того, що їх сім'я, можливо, стане більше.

Так на новому опублікованому фото парочка – Анна Сєдокова та Янніс Тімма позують не пригорнувшись один до одного, як це звикли спостерігати шанувальники артистки, а стоячи нарізно в ліфті. Вирази облич у знаменитостей, м'яко кажучи, похмурі:

«Ох і день сьогодні .І наревілись і намріялись. І знову засмутилися. Ви бачили сторі ( .. Ми вирішили, що наша сім'я готова стати більше. Тільки не падайте в непритомність ми зрозуміли, що хочемо, щоб наша сім'я стала більшою…», - підписала Седокова фото та мова у величезному пості йшла про те, що вони побували в розпліднику і вирішили обзавестися собачкою.

За словами співачки, дітей про нових «членів сім'ї» вже сповістили, от тільки щось там поки з вибором цуценятка не заладилося…

Шанувальники пишуть парі слова підтримки і захоплення, дехто одразу не зрозуміли, чому ж на фото присутній якийсь «холодок» між закоханими, але потім дійшли до думки про те, що знаменитості просто дуже втомилися протягом дня.

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