Онука Михайла Боярського Катерина похвалилася особистими кадрами в новому році

Юна онука зірки сцени Михайла Боярського Катерина Боярська показала, як прогулювалася

Модель і зірка мережі відпочила в невимушеній обстановці. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини.

Так на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз дещо ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячку.

Катерина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженним волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:

«Вперед 2020 (і знак чарівної феї поруч)», - підписала кадри Катерина.

Шанувальники таке відео дуже високо оцінили і обсипали юну красуню безліччю компліментів:

"Як можна бути такою красивою"

"Буде моєю дружиною"

"Красуня"

"Супер"

Як повідомлялося раніше, внучці російського актора Михайла Боярського Катерині вже 20 років і дівчина, що називається, в самому соку.

Катерина Боярська у своєму Instagram часто радує численних передплатників своїми гарячими знімками. Дівчину природа нагородила розкішними грудьми, яку Катя, не соромлячись, любить демонструвати.

В цей же раз на свіжому фото Боярська продемонструвала стрункі ніжки.

Катерина похвалилася у соцмережі чорно-білою фотографією. На знімку дівчина сидить на стільці. На ній, судячи з усього, дуже короткий оббігаєш плаття, яке дозволяє розглянути її довгі ноги. На плечі онука Боярського накинула модний піджак оверсайз, який приховав її струнку фігуру.

Фото Боярська підписала просто: «привіт🖤»

Інтернет-користувачі тут же відреагували на новий знімок красуні і засипали її компліментами. Деяким користувачам здалося, що Катя сумна і вони вирішили її підтримати, написавши, що все добре.

«Катерина, Ви просто Чудово виглядаєте 😍😘», «Не сумуй 🥰 все добре 👍👍👍», «Така красива, і дуже мила. Як завжди на висоті», – прокоментували інтернет-користувачі.

Нагадаємо, внучка Боярського вразила розкішним життям.

Як повідомляла Politeka, Михайло Боярський вразив зовнішнім виглядом.

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