Юна онука зірки сцени Михайла Боярського Катерина Боярська показала, як прогулювалася
Модель і зірка мережі відпочила в невимушеній обстановці. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини.
Так на новому опублікованому Катериною відео, оформленому, в популярному зараз дещо ретро-стилі а-ля "камера з 90-х", фігуриста красуня прогулялася в коротенькому платтячку.
Катерина всіляко кокетувала на камеру зі скуйовдженним волоссям. Блондинка то віддалялася, то наближалася до неї, посміхаючись:
«Вперед 2020 (і знак чарівної феї поруч)», - підписала кадри Катерина.
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Шанувальники таке відео дуже високо оцінили і обсипали юну красуню безліччю компліментів:
"Як можна бути такою красивою"
"Буде моєю дружиною"
"Красуня"
"Супер"
Як повідомлялося раніше, внучці російського актора Михайла Боярського Катерині вже 20 років і дівчина, що називається, в самому соку.
Катерина Боярська у своєму Instagram часто радує численних передплатників своїми гарячими знімками. Дівчину природа нагородила розкішними грудьми, яку Катя, не соромлячись, любить демонструвати.
В цей же раз на свіжому фото Боярська продемонструвала стрункі ніжки.
Катерина похвалилася у соцмережі чорно-білою фотографією. На знімку дівчина сидить на стільці. На ній, судячи з усього, дуже короткий оббігаєш плаття, яке дозволяє розглянути її довгі ноги. На плечі онука Боярського накинула модний піджак оверсайз, який приховав її струнку фігуру.
Фото Боярська підписала просто: «привіт🖤»
Інтернет-користувачі тут же відреагували на новий знімок красуні і засипали її компліментами. Деяким користувачам здалося, що Катя сумна і вони вирішили її підтримати, написавши, що все добре.
«Катерина, Ви просто Чудово виглядаєте 😍😘», «Не сумуй 🥰 все добре 👍👍👍», «Така красива, і дуже мила. Як завжди на висоті», – прокоментували інтернет-користувачі.
Нагадаємо, внучка Боярського вразила розкішним життям.
Як повідомляла Politeka, Михайло Боярський вразив зовнішнім виглядом.
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