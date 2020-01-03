Внучка Михаила Боярского Екатерина похвасталась личными кадрами в новом году

Юная внучка звезды сцены Михаила Боярского Екатерина Боярская показала, как прогуливалась

Модель и звезда сети отдохнула в непринужденной обстановке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram девушки.

Так на новом опубликованном Екатериной видео, оформленном, в популярном сейчас несколько ретро-стиле, а-ля "камера из 90-х", фигуристая красавица прогулялась в коротеньком платице.

Екатеирина всячески кокетничала на камеру со взъерошенными волосами. Фигуристая блондинка то отдалялась, то приближалась к ней, улыбаясь:

«Вперед 2020 (и знак волшебной феи рядом)», - подписала кадры Екатерина.

Поклонники такое видео очень высоко оценили и осыпали юную красавицу множеством комплиментов:

"Как можно быть такой красивой"

"Будет моей женой"

"Красавица"

"Супер"

Как сообщалось ранее, внучке российского актера Михаила Боярского Екатерине уже 20 лет и девушка, что называется, в самом соку.

Екатерина Боярская в своем Instagram часто радует многочисленных подписчиков своими горячими снимками. Девушку природа наградила роскошной грудью, которую Катя, не стесняясь, любит демонстрировать.

В этот же раз на свежем фото Боярская продемонстрировала стройные ножки.

Катерина похвасталась в соцсети черно-белой фотографией. На снимке девушка сидит на стуле. На ней, судя по всему, очень короткое обегающее платье, которое позволяет рассмотреть ее длинные ноги. На плечи внучка Боярского накинула модный пиджак оверсайз, который и скрыл ее стройную фигуру.

Фото Боярская подписала просто: «привет🖤»

Интернет-пользователи тут же отреагировали на новый снимок красотки и засыпали ее комплиментами. Некоторым пользователям показалось, что Катя грустная и они решили ее поддержать, написав, что все хорошо.

«Екатерина, Вы просто Великолепно выглядите 😍😘», «Не грусти 🥰 всё хорошо 👍👍👍», «Такая красивая, и очень милая. Как всегда на высоте», – прокомментировали интернет-пользователи.

Напомним, внучка Боярского поразила роскошной жизнью.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях