Балерина Анастасія Волочкова вразила публіку "обличчям алкоголічки"
Російська артистка з кожним новим опублікованим в мережі фото "видає" свій вік і деякі особливості роботи свого організму - що ніяк не прикрашає зірку балету. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.
Цього разу Анастасія Волочкова сфотографувалася на палубі, ймовірно, яхти, виставивши напоказ свої довгі ноги. На тему останніх у коментарях користувачі залишили один-два неприємних коментаря, інша справа - обличчя артистки.
Так багатьом підписникам Волочкової, яка цього разу постала в сланцях, декорованих штучними квітами, туніці, "стриманому" укладаннія і також з квітами у волоссі, не сподобався її загальний вигляд. Зараз, як відомо, балерина релаксує на пляжах Таїланду:
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"Любов творить чудеса", - підписала артистка свій новий знімок.
Шанувальники в коментарях були різкі:
«Я б сказала – алкоголь творить чудеся. Вже від п'янки не впізнати Анастасію»
«..Вся опухла якась»
«Попийте сечогінне…»
«Де чоловік, де діти?»
«Коряві лапки виставила»
Раніше артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео, на якому постала в рожевому бікіні (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця). Волочкова спочатку сиділа на бортику на білій яхті, а потім вирішила перевірити, чи не пропала розтяжка через новорічне застілля, й тут же розтягнулась у шпагат.
"Починаю новий рік на яхті... Дуже гарно тут... Розтяжка не пропала", - говорить в кадрі Анастасія.
Нагадаємо також, Волочкова закрутила хустинку на талії, а на ноги взула капці з пишними квітами. Волосся Анастасія прибрала у хвостик. Волочкова посміхнулася, роблячи селфи на новий "Айфон".
В пості балерина розповіла про свій відпочинок. За її словами, вона знаходиться в красивій віллі. Як зазначила зірка, таке дороге житло можна купити за 350-380 тисяч доларів.
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