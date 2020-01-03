Балерина Анастасия Волочкова поразила публику "лицом алкоголички"
Российская артистка с каждым новым опубликованым в сети фото "выдает" сой возраст и некоторые особенности работы своего организма - что никак не красит звезду балета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.
В этот раз Анастасия Волочкова сфотографировалась на палубе, вероятно, яхты, выставив напоказ свои длинные ноги. На тему последних в комментариях пользователи оставили один-два неприятных комментария, то ли дело - лицо артистки.
Так многим подписчикам Волочковой, которая на этот раз предстала в сланцах, декорированных искусственными цветами, тунике, "сдержанной" укладке и также с цветами в волосах, не понравился ее общий вид. Сейчас, как известно, балерина релаксирует на пляжах Таиланда:
ПриватБанк блокирует счета и списывает все деньги, началась паника: детали скандала
Скандальная Волочкова перешла все границы и полностью разделась: "Вам не стыдно?"
Звезда "Танців з зірками" покорила пикантными формами в бикини: "Фигурка то, что надо"
Ротару оскандалилась после речи Путина, возмущению нет предела: "Это было условие..."
"Любовь творит чудеса", - подписала артистка свой новый снимок.
Поклонники в комментариях были резки:
«Я бы сказала – алкоголь творит чудеся. Уже от пьянки не узнать Анастасию»
«..Вся опухшая какая-то»
«Попейте мочегонное…»
«Где муж, где дети?»
«Корявые лапки выставила»
Ранее артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, на котором предстала в розовом бикини (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). Волочкова сначала сидела на бортике на белой яхте, а затем решила проверить, не испротилась ли растяжка из-за новогоднего застолья, тут же растянувшись в шпагат.
"Начинаю новый год на яхте... Очень красиво здесь... Растяжка не пропала", - говорит в кадре Анастасия.
Напомним также, ранее Волочкова завязала платочек на талии, а на ноги обула шлепки с пышными цветами. Волосы Анастасия убрала в хвостик. Волочкова улыбнулась, делая селфи на новый "Айфон".
В посте балерина рассказала о своем отдыхе. По ее словам, она находится в красивейшей вилле. Как отметила звезда, такое дорогое жилье можно только купить за 350-380 тысяч долларов.
Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор
А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя
Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной