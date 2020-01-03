Балерина Анастасия Волочкова поразила публику "лицом алкоголички"

Российская артистка с каждым новым опубликованым в сети фото "выдает" сой возраст и некоторые особенности работы своего организма - что никак не красит звезду балета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram.

В этот раз Анастасия Волочкова сфотографировалась на палубе, вероятно, яхты, выставив напоказ свои длинные ноги. На тему последних в комментариях пользователи оставили один-два неприятных комментария, то ли дело - лицо артистки.

Так многим подписчикам Волочковой, которая на этот раз предстала в сланцах, декорированных искусственными цветами, тунике, "сдержанной" укладке и также с цветами в волосах, не понравился ее общий вид. Сейчас, как известно, балерина релаксирует на пляжах Таиланда:

"Любовь творит чудеса", - подписала артистка свой новый снимок.

Поклонники в комментариях были резки:

«Я бы сказала – алкоголь творит чудеся. Уже от пьянки не узнать Анастасию»

«..Вся опухшая какая-то»

«Попейте мочегонное…»

«Где муж, где дети?»

«Корявые лапки выставила»

Ранее артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим видео, на котором предстала в розовом бикини (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). Волочкова сначала сидела на бортике на белой яхте, а затем решила проверить, не испротилась ли растяжка из-за новогоднего застолья, тут же растянувшись в шпагат.

"Начинаю новый год на яхте... Очень красиво здесь... Растяжка не пропала", - говорит в кадре Анастасия.

Напомним также, ранее Волочкова завязала платочек на талии, а на ноги обула шлепки с пышными цветами. Волосы Анастасия убрала в хвостик. Волочкова улыбнулась, делая селфи на новый "Айфон".

В посте балерина рассказала о своем отдыхе. По ее словам, она находится в красивейшей вилле. Как отметила звезда, такое дорогое жилье можно только купить за 350-380 тысяч долларов.

Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор

А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя

Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной