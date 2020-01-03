"Ось так і треба жити"

45-річна російська співачка Наташа Корольова показала, як проводить новорічні свята з сім'єю

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася кадрами, на яких постала разом з 49-річним чоловіком Сергієм Глушком, відомим під сценічним псевдонімом Тарзан, і 17-річним сином Архипом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

В кадрі Наташа з яскравим макіяжем і незвичайним обручем з квітами на голові, Тарзан в кепці "Супер Маріо", а їх син в кофті з капюшоном з "вухами і очима".

Весела сімейка в повному зборі привітала фанатів з новим 2020-м роком.

"З моєю сім'єю не засумуєш !!! Супер Маріо @tarzan___official Рудольф @arkhipglushko !!! #новий рік #сім'я #запалюємо #наташакоролева", - підписала відео Корольова.

Коментуючі прийшли в захват від зіркової пари і їх сина. Їх непідробне щастя і суцільний позитив підкупили шанувальників.

"Розумниця наша!!💖👌Так тримати!Веселушка-хохотушка2⚘і суцільний позитиФфф...😂"

"Ой як подобається вся ваша сім'я❤️"

"Така класна родина!!!!👍🏻👍🏻"

"Як син схожий на тата, копія"

"Син вилитий тато. Йому треба тільки навчитися не бентежитися бути більш вільним.З такими батьками треба ж бути запальним!!"

"Ось так і треба жити🔥"

"Наташка абажаю твою сім'ю кожного за щось. Тарзана за те, що він робить тебе ЩАСЛИВОЮ, сина за те що не світиться і пальці не віялом, тебе за те що відкрита, чиста душею без випендросів"

Раніше ми повідомляли, Корольова поділилася знімком 25-річної давності. Артистка виклала скрін з циклу новорічних музичних фільмів "Старі пісні про головне" 1995 року, де вона грала дочку голови селища. 20-річна красуня вразила фанатів. Правда, багато хто відзначив, що вона практично не змінилася.

"Як же я любила його переглядати ))))) 25 років ... ось час летить 🙈"

"Ах, Наташа, ятриш душу... ❤️"