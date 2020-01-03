45-річна російська співачка Наташа Корольова показала, як проводить новорічні свята з сім'єю
Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася кадрами, на яких постала разом з 49-річним чоловіком Сергієм Глушком, відомим під сценічним псевдонімом Тарзан, і 17-річним сином Архипом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
В кадрі Наташа з яскравим макіяжем і незвичайним обручем з квітами на голові, Тарзан в кепці "Супер Маріо", а їх син в кофті з капюшоном з "вухами і очима".
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Весела сімейка в повному зборі привітала фанатів з новим 2020-м роком.
"З моєю сім'єю не засумуєш !!! Супер Маріо @tarzan___official Рудольф @arkhipglushko !!! #новий рік #сім'я #запалюємо #наташакоролева", - підписала відео Корольова.
Коментуючі прийшли в захват від зіркової пари і їх сина. Їх непідробне щастя і суцільний позитив підкупили шанувальників.
"Розумниця наша!!💖👌Так тримати!Веселушка-хохотушка2⚘і суцільний позитиФфф...😂"
"Ой як подобається вся ваша сім'я❤️"
"Така класна родина!!!!👍🏻👍🏻"
"Як син схожий на тата, копія"
"Син вилитий тато. Йому треба тільки навчитися не бентежитися бути більш вільним.З такими батьками треба ж бути запальним!!"
"Ось так і треба жити🔥"
"Наташка абажаю твою сім'ю кожного за щось. Тарзана за те, що він робить тебе ЩАСЛИВОЮ, сина за те що не світиться і пальці не віялом, тебе за те що відкрита, чиста душею без випендросів"
Раніше ми повідомляли, Корольова поділилася знімком 25-річної давності. Артистка виклала скрін з циклу новорічних музичних фільмів "Старі пісні про головне" 1995 року, де вона грала дочку голови селища. 20-річна красуня вразила фанатів. Правда, багато хто відзначив, що вона практично не змінилася.
"Як же я любила його переглядати ))))) 25 років ... ось час летить 🙈"
"Ах, Наташа, ятриш душу... ❤️"
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