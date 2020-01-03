Онука популярної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала «розпатланий» знімок й ідеальне тіло

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

Так, опублікованому знімку дівчина позує з приспущеним халатом, елегантно попиваючи чашечку чаю. Як можна помітити, у Соні «розпатланий» вид.

У той же час на іншому знімку Соня позує в тому ж халаті, однак разом з нею можна помітити «незнайомця».

Проте, українці були позбавлені можливості висловити свою думку про фігуру Соні, оскільки кадри дівчина розмістила в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, внучка української співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко (Sofia Eve), опублікувала фото, на якому позує з молодою людиною.

Відомо, що 18-річна родичка знаменитості зараз знаходиться в США. Висхідна зірка, яка вже записала кілька хітів, відвідала з відомим виконавцем SHMN Remix Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва, де було зроблено фото.

Виглядала дівчина дуже стильно і привабливо. Її чорна одяг відмінно підкреслювала фігуру, а аксесуари на руці додавали елегантності. Вона стояла, полуобернувшись до камери навпроти панорамного вікна, а її супутник стояв спиною.

Шанувальники знаменитої онуки одразу почали питати в коментарях, що це за загадковий чоловік поруч з нею.

«Це твій хлопець поруч?», «Фото таке природне🔥 Красуня», «Люблю такі відтінки фото😍», «Вооооу це шикарно», «Теж хочу в музей😍», «Гарне фото, це ви де?», «це одна з найбільш природних і прекрасних фото 😍», «Розгорни цього юнака.», «Прекрасний вид з вікна.», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, Ротару влаштували справжнє пекло в РФ, "додали" та від Путіна

А ще Politeka повідомляла, племінниця Ротару ледь втримала принади у відвертому топі: "ідеальні форми"

Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару облягла принади в тісний кофточку