Онука популярної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала «розпатланий» знімок й ідеальне тіло
Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.
Так, опублікованому знімку дівчина позує з приспущеним халатом, елегантно попиваючи чашечку чаю. Як можна помітити, у Соні «розпатланий» вид.
У той же час на іншому знімку Соня позує в тому ж халаті, однак разом з нею можна помітити «незнайомця».
Проте, українці були позбавлені можливості висловити свою думку про фігуру Соні, оскільки кадри дівчина розмістила в Сторіс.
Безсоромна Леся Нікітюк посвітила принадами в невидимому топі: "Вау, які форми"
Ротару оскандалилася після промови Путіна, обуренню немає меж: "Це була умова..."
Соковита онука Боярського показала свої "дари природи" крупним планом: "Бомба"
Усик виявився коханцем Кравець із "Квартала 95", Кошовий не стримався: скандальне відео
Як повідомлялося раніше, внучка української співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко (Sofia Eve), опублікувала фото, на якому позує з молодою людиною.
Відомо, що 18-річна родичка знаменитості зараз знаходиться в США. Висхідна зірка, яка вже записала кілька хітів, відвідала з відомим виконавцем SHMN Remix Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва, де було зроблено фото.
Виглядала дівчина дуже стильно і привабливо. Її чорна одяг відмінно підкреслювала фігуру, а аксесуари на руці додавали елегантності. Вона стояла, полуобернувшись до камери навпроти панорамного вікна, а її супутник стояв спиною.
Шанувальники знаменитої онуки одразу почали питати в коментарях, що це за загадковий чоловік поруч з нею.
«Це твій хлопець поруч?», «Фото таке природне🔥 Красуня», «Люблю такі відтінки фото😍», «Вооооу це шикарно», «Теж хочу в музей😍», «Гарне фото, це ви де?», «це одна з найбільш природних і прекрасних фото 😍», «Розгорни цього юнака.», «Прекрасний вид з вікна.», – відзначили в мережі.
Нагадаємо, Ротару влаштували справжнє пекло в РФ, "додали" та від Путіна
А ще Politeka повідомляла, племінниця Ротару ледь втримала принади у відвертому топі: "ідеальні форми"
Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару облягла принади в тісний кофточку