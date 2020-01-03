Внучка популярной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Евдокименко показала «растрепанный» снимок и идеальное тело
Как сообщает Politeka, снимком девушка поделилась в Instagram.
Так, на опубликованном снимке девушка позирует с приспущенным халатом, элегантно попивая чашечку чая. Как можно заметить, у Сони «растрепанный» вид.
В то же время на другом снимке Соня позирует в том же халате, однако вместе с ней можно заметить «незнакомца».
Однако, украинцы были лишены возможности высказать свое мнение о фигуре Сони, поскольку кадры девушка разместила в Сторис.
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Как сообщалось ранее, внучка украинской певицы Софии Ротару, София Евдокименко (Sofia Eve), опубликовала фото, на котором позирует с молодым человеком.
Известно, что 18-летняя родственница знаменитости сейчас находится в США. Восходящая звезда, которая уже записала несколько хитов, посетила с известным исполнителем SHMN Remix Нью-Йоркский музей современного искусства, где и было сделано фото.
Выглядела девушка очень стильно и привлекательно. Ее черная одежда отлично подчеркивала фигуру, а аксессуары на руке добавляли элегантности. Она стояла, полуобернувшись к камере напротив панорамного окна, а ее спутник стоял спиной.
Поклонники знаменитой внучки сразу начали спрашивать в комментариях, что это за загадочный мужчина рядом с ней.
«Это твой парень рядом?», «Фото такое естественное🔥 Красотка», «Люблю такие оттенки фото😍», «Вооооу это шикарно», «Тоже хочу в музей😍», «Красивое фото, это вы где?», «Вот это одна из самых естественных и прекрасных фото 😍», «Разверни этого юношу.», «Прекрасный вид из окна.», – отметили в сети.
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