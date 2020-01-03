Популярна українська виконавиця Гайтана блиснула розкішними формами в елегантній сукні

Як повідомляє Poiteka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Так, співачку можна помітити в довгому платті, яке елегантно оголює її пишні форми. При цьому зірка гуляє на тлі білих ялинок, які роздивляються люди. На тлі звучить одна з її пісень.

Уточнимо, що оскільки кадри Гайтана розмістила в Stories, українці були позбавлені можливості коментувати що відбувається.

Як повідомлялося раніше, 40-річна українська виконавиця Гайтана відзначає новорічні свята в Карпатах.

Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому вона постала в пікантній позі, спираючись на поперечину. Гайтана, судячи з геометке, знаходиться в "Radisson Blu Resort" в Буковелі. Красуня вирішила насолодитися видом, а заодно похвалитися в соцмережі приємним моментом з життя.

На ній темно-синя сорочка з вишивкою і такого ж кольору джинси. Співачка дивиться в об'єктив через плече, повернувшись спиною і випнувши "п'яту точку". Злегка розпатлане кучеряве волосся, сонячні окуляри на обличчі і ледь помітна посмішка: артистка явно задоволена відпочинком.

Гайтана лаконічно привітала шанувальників з новим роком.

"2020🔥#гайтананамереваются", - підписала фото вона.

За 11 годин кадр лайкнула майже тисяча осіб.

Також ми повідомляли, співачка викликала фурор відвертим вбранням, поділившись кадром в соцмережі. На ній сукня темного кольору з блискітками, а від зони декольте неможливо відвести погляд. Очевидно, що на Гайтані немає білизни, що дає її образу пікантну родзинку.

Нагадаємо, Гайтана показала соковиті форми прямо в польоті

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