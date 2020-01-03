Російська співачка Альбіна Джанабаєва показала святковий кадр, де позував практично «на колінах» у Санти

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки. Так на новому опублікованому кадрі, Альбіна красується абсолютно без мейку, у светрі і мішкуватих штанях. Не дивно пишуть одні – на вулиці холодно і європейська традиція, сучасна, зрозуміло, передбачає мінімум макіяжу на обличчі жінки. Інші – «забили тривогу», але про це пізніше.

Сама співачка на фото посміхається і виглядає щасливою:

«Він Існує!!! Всім передає привіт 👋🎅 !!!», - підписала кохана відомого російського артиста Валерія Меладзе своє нове фото.

Варто відзначити, що на фото, неозброєним, як то кажуть, оком, видно – артистка злегка «опухла» - від холоду, чи то вікові зміни в зовнішності дають про себе знати – невідомо, але факт, як говориться, у наявності.

Деякі підписники Джанабаєвої відзначили, що обличчя артистки з макіяжем і без нього – це два різних обличчя. Інші побажали співачці і її родині всього найкращого в Новому 2020 році і пораділи такому дитячому відвертому, певною мірою – не кожна артистка зважитися показатися повністю без макіяжу, знімку.

Нагадаємо, раніше артистка продемонструвала свою підтягнуту фігуру і подарувала шанувальникам практично новорічний настрій.

Звичайно ж, без пікантних нюансів не обійшлося. На нових фото жінка красувалася на зйомках одного з новорічних шоу:

«Ні, не в тіні, в сяйві ялинок, іграшок, знімальних софітів!) назнімали краси, - будемо радувати вас скоро…», - підписала артистка знімок.

На зйомках артистка була в стильному чорному костюмі під чоловічий крій і класичному взутті на шпильці, наряд вигідно підкреслив груди артиски - останні, навіть трохи "визирали" з-під V-образного декольте.

Шанувальники засипали екс-ВІА Гру безліччю компліментів:

«Мила Ви ❤!!!»

«Вау, красуня»

«Шалено красивий костюм і образ в цілому!!)»

«Альбіна, яка ви тонка людина 🌹»

«...Мені вже сняться сни з Вами 😂😃»

«Вогонь»

Раніше, артистка продемонструвала свою любов до відомого артиста на очах у здивованої публіки.

Подружжя виступили на відомому російському шоу Івана Урганта і завели публіку до безперервних аплодисментів.

Так між чоловіком і жінкою відчувається, що називається, іскра - крім іншого у виступі, Валерій Меладзе схопив Альбіну Джанабаєву за руку, а та хотіла було притулитися до коханого, але стрималася і не зробила цього так яскраво виражено, як, ймовірно, хотіла.

На опублікованих кадрах артистка красується в комбінезоні чорного кольору зі скромним, але декольте, Валерій - в костюмі.

Під час виступу вони і це видно - дуже намагалися сподобатися публіці, і, ймовірно бажали продемонстувати з допомогою своєї творчості всю глибину почуттів один до одного.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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