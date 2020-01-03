Популярна українська телеведуча Оля Фреймут приголомшила зізнанням про свого колегу Сергія Притулу

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Так, ведуча здивувала відповіддю на питання про те, що думає про колишнього колегу Сергія Притулу.

«Сумую. Тому що я з тих, хто, якщо любить, то назавжди», - зазначила вона.

У той же час Фреймут розповіла, чому не братиме участь у новому сезоні популярного шоу «Від пацанки до панянки».

«Хороший проект, але без мене. Тому що в компанії мого чоловіка… Чоловік і дружина разом працювати не можуть», - підкреслила вона.

Як повідомлялося раніше, відома українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала нові фото з відпочинку. Знаменитість полетіла відпочивати в переддень Нового року в ОАЕ.

Так на нових опублікованих фото Ольга Фреймут грається зі своїми дітьми, зокрема - показала молодшого сина і чоловіка, але, правда, зі спини.

На відпочинку малюк пограв в сніжки, але, природно, з штучного снігу, а зі старшою дочкою Златою Ольга каталася на мега-популярних американських гірках.

Шанувальники відзначили, що Ольга виглядає щасливою, але змарнілої, і їй не завадило б трохи поправитися, а те, цитуємо, "аж кістки стирчать". Також, судячи з опублікованими фото, фани зірки вирішили, що готель, в якому вона зупинилася разом з усією своєю сім'єю і нянею - не з дешевих, хтось навіть пожартував на тему, мовляв, так, таргани тут точно не бігають.

Нагадаємо, Фреймут попала в гучний скандал-за «косячка» у ефірі на ТБ: «Це шлак і дно».

А ще Politeka повідомляла, що Фреймут з молодшою дочкою підкорила своїх фанатів.

Також Politeka повідомляла, що Фреймут підірвала мережу фото з молодою красунею-сестрою.