Популярна українська телеведуча Оля Фреймут приголомшила зізнанням про свого колегу Сергія Притулу
Про це повідомляє «РБК-Україна».
Так, ведуча здивувала відповіддю на питання про те, що думає про колишнього колегу Сергія Притулу.
«Сумую. Тому що я з тих, хто, якщо любить, то назавжди», - зазначила вона.
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У той же час Фреймут розповіла, чому не братиме участь у новому сезоні популярного шоу «Від пацанки до панянки».
«Хороший проект, але без мене. Тому що в компанії мого чоловіка… Чоловік і дружина разом працювати не можуть», - підкреслила вона.
Як повідомлялося раніше, відома українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала нові фото з відпочинку. Знаменитість полетіла відпочивати в переддень Нового року в ОАЕ.
Так на нових опублікованих фото Ольга Фреймут грається зі своїми дітьми, зокрема - показала молодшого сина і чоловіка, але, правда, зі спини.
На відпочинку малюк пограв в сніжки, але, природно, з штучного снігу, а зі старшою дочкою Златою Ольга каталася на мега-популярних американських гірках.
Шанувальники відзначили, що Ольга виглядає щасливою, але змарнілої, і їй не завадило б трохи поправитися, а те, цитуємо, "аж кістки стирчать". Також, судячи з опублікованими фото, фани зірки вирішили, що готель, в якому вона зупинилася разом з усією своєю сім'єю і нянею - не з дешевих, хтось навіть пожартував на тему, мовляв, так, таргани тут точно не бігають.
Нагадаємо, Фреймут попала в гучний скандал-за «косячка» у ефірі на ТБ: «Це шлак і дно».
А ще Politeka повідомляла, що Фреймут з молодшою дочкою підкорила своїх фанатів.
Також Politeka повідомляла, що Фреймут підірвала мережу фото з молодою красунею-сестрою.