Дочка Михайла Боярського Єлизавета опублікувала фото з відпочинку

Як передає Politeka.net, знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.



Актриса була у сукні з відкритими плечима на тлі світанку. Зірка вирішила показати свою зовнішність без макіяжу і фотошопу і, на перший погляд, дуже постаріла.



"Океан, сонце, чоловік, діти. Новий рік. Не вірю я, звичайно, у всі ці «як рік зустрінеш, так і проведеш», але якщо хоча б трохи буде схоже, буде круто!", - вона підписала знімок.

Передплатники захопилися натуральною красою актриси та привітали її з Новим роком.

"Просто немає слів дуже шикарна, і красива", " З Новим роком! Нехай здійснюється усе задумане! Щастя, здоров'я і радості вам і вашій родині", "Обояшка Ви наша", "Як у фільмі жахів" - писали в коментарях.

Незважаючи на те, що у актриси повно турбот з двома дітьми: семирічним Андрієм, який пішов минулої осені в школу, і однорічним Григорієм, вона знаходить час і на роботу. Єлизавета продовжує зніматися в кіно і виступати в театрі, але тепер проектів стало менше — артистка відмовляється від деяких пропозицій на користь сім'ї і мріє стати багатодітною мамою.

Раніше Дочка легендарного актора Михайла Боярського Єлизавета, яка і сама вже стала досить популярною актрисою, поділилася шикарним фото в красивому вечірньому платті з відкритими плечима і великим розрізом на нозі. Єлизавета розташувалася на сходах і позувала стоячи для фото.

Шанувальники актриси захоплювалися її красою, що й відзначили в коментарях.

"Прекрасна Єлизавета", "Звичайна дівчина - з посмішкою богині", "Яка гарна Єлизавета Боярська ви просто супер!!!!", "Як же здорово", "Ой, як на маму Ларису схожа", - писали під постом.





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