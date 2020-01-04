Дочь Михаила Боярского Елизавета опубликовала фото с отдыха

Как передает Politeka.net, снимком она поделилась на своей страничке в Instagram.



Актриса предстала в платье с открытыми плечами на фоне рассвета. Звезда решила показать свою внешность без макияжа и фотошопа и, на первый взгляд, очень постарела.



"Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти «как год встретишь, так и проведёшь», но если хотя бы немного будет похоже, будет круто!", - подписала она снимок.

Подписчики восхитились натуральной красотой актрисы и поздравили ее с Новым годом, но и нашлись те, кто раскритиковал ее внешность.

"Просто нет слов очень шикарная, и красивая", "С Новым годом! Пусть исполняется все задуманное! Счастья, здоровья и радости вам и вашей семье", "Обояшка Вы наша",

"Как в фильме ужасов",- писали в комментариях.

Несмотря на то, что у актрисы полно забот с двумя детьми: семилетним Андреем, который пошёл прошлой осенью в школу, и годовалым Григорием, она находит время и на работу. Елизавета продолжает сниматься в кино и выступать в театре, но теперь проектов стало меньше — артистка отказывается от некоторых предложений в пользу семьи и мечтает стать многодетной мамой.

Ранее Дочь легендарного актера Михаила Боярского Елизавета, которая и сама уже стала довольно популярной актрисой, поделилась шикарным фото в красивом вечернем платье с открытыми плечами и большим разрезом на ноге. Елизавета расположилась на ступеньках и позировала стоя для фото.

Поклонники актрисы восхитились ее красотой, что и отметили в комментариях.

"Прекрасная Елизавета", "Обычная девушка - с улыбкой богини", "Какая красивая Елизавета Боярская вы просто супер!!!!", "Как же здорово", "Ой, как на маму Ларису похожа", - писали под постом.





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