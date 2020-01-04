Шанувальники хворої на рак Анастасії Заворотнюк не повірили у щирість слів відомої актриси

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, в честь Нового року тяжкохвора зірка Анастасія Заворотнюк звернулася до своїх фанатів і подякувала за підтримку в боротьбі з недугою.

"Настає Новий рік, і сьогодні від Анастасії і всієї родини ми хочемо побажати вам добра, здоров'я і благополуччя! Нехай наступний рік стане щасливим, нехай він виконає ваші найголовніші бажання!", – йдеться у повідомленні, яке було опубліковано на офіційній сторінці Анастасії Заворотнюк Instagram.

Також зірка подякувала своїх вірних шанувальників за теплі слова, молитви і підтримку.

Багато фанати зраділи зверненню Анастасії Заворотнюк та побажали зірці якнайшвидшого одужання і повернення на сцену.

Але в коментарях затисались і хейтери, які засумнівалися у щирості слів Анастасії Заворотнюк, та влаштувавши справжню атаку на відому актрису.

"Настя, дорога, з Новим роком! Здоров'я! Пишаюся знайомством", "Хай небеса пошлють міцного здоров'я і світлого щастя в Новий рік, шлях благословення Господа завжди буде з Вами, нехай Ваш шлях висвітлює добрий Ангел і яскраве світло удачі", "Молимося про здоров'я! Видужуй, Настя!", "Знахар був. Сказав, що це не рак", " Настя, у вас немає онкології! Діагноз інший", "Пухлина розсмокталася", - написали вони в коментарях під публікацією зірки.

Раніше ми повідомляли про те, що коханця Анастасії Заворотнюк засікли в українському лісі.

зокрема, колишній коханець Анастасії Заворотнюк приїхав в окупований російськими військами Крим і вирішив відвідати гору Ай-Петрі.

"Пішов сьогодні в ліс", - йдеться у підписі до знімків, які Сергій Жигунов зробив на території України.

Швидше за все, Сергій Жигунов зробив вирішити собі "подарунок", поїхавши в окупований російськими військами Крим на свій день народження.

Нагадаємо, чоловік хворої на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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