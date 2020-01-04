Ефектна блондинка-модель, яка доводиться онукою самої Софії Ротару, показала «мініатюру» на тему перфектного ранку

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram юної красуні. Так на нових опублікованих кадрах з відпочинку, Соня Євдокименко позує в одному з найпрестижніших готелів світу та Європи зокрема.

На одному з фото Соня спустила халат з плеч і тримає в руках чашку чаю або кави, ймовірно:

«Здрастуйте, доброго ранку», - підписала модель свій знімок одразу на двох мовах, що в перекладі звучать саме так. Зараз, по всьому видимому, внучка Софії Михайлівни змінила локацію і з похмурого північного узбережжя Штатів перемістилася в сонячний Монако.

Крім того, шанувальники стрункої красуні відзначили, що вона змінила імідж – вкоротила чубок. Шанувальники також зазначили, що вигляд фото – практично ідеальний, і навіть звичайний білий халат дуже личить моделі.

Нагадаємо також, онука відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко опублікувала фото, на якому позує в стильному спортивному вбранні і показала любов до української традиції.

Так на нових опублікований кадрах з сторіз дівчина показала, ка прогулюється холодним Нью-Йорком, а також збирається обідати - на столі був апеетитный борщ з пампушками. А після, мабуть, точена Соня вирішили позганяти калорії від ситної страви у спортзалі.

Артиска показала, зокрема, з останньої локації досить відверте фото - вона в чорному спортивному костюмі розставила ноги і зробила селфі біля дзеркала. Але, справедливості заради варто відзначити, що дівчина зайвого кадрами не засвітила - у неї здебільшого всі пристойні знімки, стильні.

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