Режисер Костянтин Богомолов зворушив мережу словами про розставання з дружиною телеведучою Ксенією Собчак

Як передає Politeka.net, про це Богомолов розповів у своєму мікроблозі в Instagram. Зірка поділився одним з весільних знімків з Ксенією і просто довів до сліз словами про кохання і про вимушену розлуку.

"У мене нема підсумків року. Яка різниця який рік йде і який наступає. У мене є спостереження. Дуже просте. Ось живеш з людиною. І щасливий. Потім не бачишся пару-трійку днів. Ну начебто звичайна справа. Потім зустрічаєш в аеропорту в три ночі. І стрибаєш від щастя і бачиш щастя в очах навпроти, і обіймаєш, і так добре удвох, ніби все тільки починається. І неможливо відірватися. Люблю. Всім до зустрічі після свят! І правда, все тільки починається🔥🥂🍾", - написав Богомолов.

Примітно, що під цими словами залишила свій коментар й сама Собчак. Вона зізналася в трепетних почуттях до чоловіка: "Люблю тебе страшенно ❤️"

Шанувальники зіркової пари в більшості своєму прийшли в захват і похвалили їх за правильне ставлення один до одного. Правда, деякі пошкодували Богомолова, мовляв, зробив невірне рішення у житті, зв'язавшись з Собчак.

"Які правильні й гарні слова!!! 👏"

"Значить ви знайшли один одного! Якщо вам так добре. Насолоджуйтеся. І нехай це триває все життя!🌹"

"Аж завидно, по білому!!!😊"

"Розумники!😊 дуже вірю вашому почуттю))) дивлюся на вас і радію, що незважаючи ні на що ви дуже гармонійна пара👍"

"Любов зла... Незбагненно, як можна любити жінку, м'яко кажучи, непривабливу у всіх відносинах😕😢😕"

Нагадаємо, Богомолов і Собчак зіграли весілля 13 вересня 2019 року. Несподіванкою стало те, що замість традиційного весільного кортежу, пара з'явилася в катафалку. На ньому вони приїхали не тільки в ЗАГС, але в церкву, де повінчалися. Це викликало справжній вибух емоцій у їх друзів і фанатів.

Раніше ми повідомляли, колишній чоловік Ксенії актор Максим Віторган не втримався, щоб, підбиваючи підсумки року, не вколоти Собчак.

Він зазначив, що «нехай необхідності будуть рівні задоволенням. І при цьому ніхто не постраждає» з натяком на минулі відносини з телеведучою.

Нагадаємо, чоловік Собчак виставив пікантні принади дружини напоказ: "під прозорим білим платтям ховається..."

Як повідомляла Politeka, Собчак довела до істерики улюблену пропагандистку Путіна, скандальне відео.

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