Режиссер Константин Богомолов растрогал сеть словам о расставании с супругой телеведущей Ксенией Собчак

Как передает Politeka.net, об этом Богомолов рассказал в своем микроблоге в Инстаграм. Звезда поделился одним из свадебных снимков с Ксенией и просто довел до слез словами о любви и о вынужденной разлуке.

"У меня нема итогов года. Какая разница какой год уходит и какой наступает. У меня есть наблюдение. Очень простое. Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоём, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю. Всем до встречи после праздников! И правда, все только начинается🔥🥂🍾", - написал Богомолов.

Примечательно, что под этими словами оставила свой комментарий Собчак. Она призналась в трепетных чувствах к супругу: "Люблю тебя ужасно ❤️"

Поклонники звездной пары в большинстве своем пришли в восторг и похвалили за правильное отношение друг к другу. Правда, некоторые пожалели Богомолова, мол, сделал неверное решение в жизни, связавшись с Собчак.

"Какие правильные и красивые слова!!! 👏"

"Значит вы нашли друг друга! Если вам так хорошо. Наслаждайтесь. И пусть это длится всю жизнь!🌹"

"Аж завидно, по белому!!!😊"

"Умнички!😊 очень верю вашему чувству))) смотрю на вас и радуюсь, что несмотря ни на что вы очень гармоничная пара👍"

"Любовь зла... Непостижимо, как можно любить женщину, мягко говоря, непривлекательную во всех отношениях😕😢😕"

Напомним, Богомолов и Собчак сыграли свадьбу 13 сентября 2019 года. Неожиданностью стало то, что вместо традиционного свадебного кортежа, пара появилась в катафалке. На нем они приехали не только в ЗАГС, но и в церковь, где повенчались. Это вызвало настоящий взрыв эмоций у их друзей и фанатов.

Ранее мы сообщали, бывший муж Ксении актер Максим Виторган не удержался, чтобы, подводя итоги года, не уколоть Собчак.

Он отметил, что «пусть необходимости будут равны удовлетворённостям. И при этом никто не пострадает» с намекам на прошлые отношения с телеведущей.

Напомним, муж Собчак выставил пикантные прелести жены напоказ: "под прозрачным белым платьем скрывается..."

Как сообщала Politeka, Собчак довела до истерики любимую пропагандистку Путина, скандальное видео.

Также Politeka писала, что Собчак после свадьбы разразилась бредом об Украине: «нужно добить и дожать».