Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Цього разу Анастасія показала, як проводжала 2019 рік. При цьому зірка позувала в досить незвичному вигляді – вільного крою майці чорного кольору з принтом і лосинах з синтетичної тканини. Волосся артистка залишила розпущеним.

На серії знімків Каменських позувала з колегами, весело при цьому посміхаючись і розважаючись на камеру.

«Ось так ми проводжали #2019 рік! 🥳Це була наша спекотна новорічна FIESTА #vivanice2cu! 🎄

Я неймовірно щаслива людина! Мене оточують чудові люди! 💫 Про такий творчої, талановитою, веселою, чуйною, злагодженої, самовідданої... - і ці епітети можуть бути нескінченні - команді я завжди мріяла! 😍 Я безмірно вдячна кожному з вас за те, що ви зі мною! ☝🏻Адже артист - це не тільки одна людина. Це величезна команда створює шоу, фотосесії, кліпи, пісні, музику, обкладинки, образи, костюми, постановки, танці і все те, що радує глядачів. Спасибі вам, що ви зі мною! Люблю кожного і всіх, кого немає на фото🥰

Фотки, як завжди, не з усіма, так як ми веселилися, танцювали і співали, а пофоткатися нормально не встигли😭😂🤩 Спасибі @shishka61 за гостинність! Це стало доброю традицією відзначати корпоративи у вас!», – написала Каменських під новими кадрами в Instagram.

Раніше Настя показала свій ефектний святковий образ, а заодно поділилася в Instagram планами на наступний рік. На фото зірка позує в оксамитовому міні-топі темно-синього кольору з пікантним декольте і одним оголеним плечем.

Сережки-висульки, красива зачіска і яскравий макіяж доповнюють елегантний цибулю артистки. Головною родзинкою образу ж стали брюки із завищеною талією.

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