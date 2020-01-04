Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм
Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.
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В этот раз Анастасия показала, как провожала 2019 год. При этом звезда позировала в довольно необычном виде – в свободного кроя майке черного цвета с принтом и лосинах из синтетической ткани. Волосы артистка оставила распущенными.
На серии снимков Каменских позировала с коллегами, весело при этом улыбаясь и развлекаясь на камеру.
«Вот так мы провожали #2019 год! 🥳Это была наша жаркая новогодняя FIESTА #vivanice2cu! 🎄
Я невероятно счастливый человек! Меня окружают потрясающие люди! 💫 О такой творческой, талантливой, веселой, отзывчивой, слаженной, самоотверженной... - и эти эпитеты могут быть бесконечны - команде я всегда мечтала! 😍 Я безмерно благодарна каждому из вас за то, что вы со мной! ☝🏻Ведь артист - это не только один человек. Это огромная команда создающая шоу, фотосессии, клипы, песни, музыку, обложки, образы, наряды, постановки, танцы и все то, что радует зрителей. Спасибо вам, что вы со мной! Люблю каждого и всех, кого нет на фото🥰
Фотки, как всегда, не со всеми, так как мы веселились, танцевали и пели, а пофоткаться нормально не успели😭😂🤩 Спасибо @shishka61 за гостеприимство! Это стало доброй традицией отмечать корпоративы у вас!», – написала Каменских под новыми кадрами в Инстаграм.
Ранее Настя показала свой эффектный праздничный образ, а заодно поделилась в Instagram планами на наступивший год. На фото звезда позирует в бархатном мини-топе темно-синего цвета с пикантным декольте и одним оголенным плечом.
Сережки-висюльки, красивая укладка и яркий макияж дополняют элегантный лук артистки. Главной изюминкой образа же стали брюки с завышенной талией.
Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год
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