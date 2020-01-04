В серіалі "Свати" з'явиться новий актор

Дата виходу комедійної стрічки виробництва Студії "Квартал-95" на екрани невідома, однак в проекті вже з'явився новий персонаж.

На днях стало відомо, що крім сцен із молодими Іваном і Валентиною Будьками, яких зіграють Віктор Добронравов і Дар'я Рибак, а також директором сільського клубу Паличем (його роль виконає російський актор Михайло Трухін), чекають зйомки «дитячих сцен» з життя все тієї ж Валентини Будько, яку зіграє юна українська актриса Марія Тарасова.

За плечима дівчинки вже 40 ролей.

Марія народилася в Києві 11 квітня 2007-го і почала зніматися вже в чотирирічному віці. Крім кіно, дівчинка також займається музикою і захоплюється естрадними танцями.

Раніше ми повідомляли, що зіграла Валюху в "Сватах" Тетяна Кравченко, здивувала новорічним привітанням у своєму мікроблозі в Instagram.

Вона постала у червоному спортивному костюмі на лижах в лісі.

Здоровий рум'янець на щоках і цілеспрямований погляд артистки говорять про те, що вона налаштована рішуче змінити своє життя з нового року і зайнятися собою.

Нагадаємо, Валюху з "Сватів" безжально бив колишній чоловік

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