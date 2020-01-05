Артистка вразила виглядом в топіку з леопардовим принтом

Відома гімнастка, яка брала участь у популярному ТВ-шоу «Танці з зірками», дійшла до фіналу і полюбилася багатьом глядачам, Ганна Різатдінова позувала у відвертій позі

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram української знаменитості.

Так улюблениця зіркового тренера Влада Ями на проекті «Танці з зірками» - танцюрист неодноразово у своїх висновках після виступів Анни та її партнера на паркеті висловлювався на адресу пари дуже приємно, показала ефектні студійні кадри:

«Я ненавидів кожну хвилину тренувань, але я сказав собі: «Досить. Страждаєш зараз і проживеш залишок життя чемпіоном» Моххамед Алі», - підписала Різатдінова своє нове фото.

На знімку зіркова красуня так підняла ногу у вертикальному шпагаті, що її шанувальники просто, здається, втратили дар мови від побаченого – всі були просто в захваті:

«Розумничка»

«Нічого собі»

«Круто»

Більш того, Ганна позувала в коротенькому топі-леопард і облягаючих лосинах – разом з зібраними в високий хвіст волоссям і впевненим поглядом спортсменки – образ вийшов просто неперевершеним.

Раніше ми писали, що нещодавно гімнастка була в спортивному, обтягуючому костюмі і кросівках.

Увагу підписників привернуло те, що Різатдінова розтягнулася стоячи в шпагаті - дівчина підняла ногу вище своєї голови.

"Кожен раз, коли ви відчуваєте себе погано, просто пам'ятайте, що #cocacola продавала тільки 25 пляшок в перший рік", - написала Анна.

Нагадаємо також, що Ганна позувала в блакитному платті, що відкриває її красиву спинку, а поясок ідеально підкреслив її тонку талію

Ганна яскраво посміхається і виглядає щасливою.

"Під Новий рік мрії збуваються ✨!...", - написала вона.

Лише за 15 хвилин пост зірки отримав понад 1000 лайків та коментарів.

"Красуня", "Снігуронька просто нереальна", "найкрасивіша снігуронька", "Красуня🔥😍", "Дуже гарне фото", "Дуже гарно", "Просто вау", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, фаворитка Ями з "Танців з зірками" розсунула ноги в пікантній позі: "Навіть Волочкова позаздрить"

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