Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на відпочинку, пише Politeka.

В цей раз в розділі Сторі Никитюк показала, як проводить новорічні дні під час відпочинку.

Так, Леся представила серію апетитних кадрів - зірка влаштувала цілу фотосесію під час трапези. Так, знаменита ведуча знялася під час того, як поїдала ласощі, щасливо позуючи перед камерами. Зірка одягнена в одну лиш кофту вільного крою білосніжного відтінку.

«А як ви доїдаєте залишки новорічної розкоші 😁 Знайди себе на фото 1,2,3,4😍 #леся #жриця», – жартівливо підписала новий пост Леся.

Як і очікувалося, шанувальники не були байдужі до побаченого:

«Всі варіанти 😅😂», «Готуємо стільки їжі,щоб першого вже все до вечора доїсти,і запити курячим бульйоном😆😆», «другий варіант😂», «Точно 2❤️😂», «Я просто та собачка 😂😂😂», «1 жрачки багато, а не лізе 😂», «Леся любить Жерти і Жерти любить Лесю, але Дієта не хоче, щоб вони були разом..», «Та ще жриця🤣, потім думаю скільки часу потрібно щоб прибрати наслідки🤐», «Леся фатит жерти)) 😷😷😷».

До цього Никитюк вирушила на відпочинок до сім'ї і прикрасила ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Після в розділі Сторі Леся показала ці самі ялинки в двох варіантах – маленьку й велику.

На основній сторінці в Instagram Никитюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.

Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На провідній – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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